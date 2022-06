ECB verhoogt rente in juli

Voor het eerst in elf jaar kondigt de Europese Centrale Bank (ECB) een renteverhoging aan van 25 basispunten. De depositorente komt daarmee op -0,25 procent.

Het primaire doel van de ECB is prijsstabiliteit. Daarom is de hoge inflatie in de eurozone een groot probleem voor de centrale bankiers in Frankfurt. De ECB gaat uit van 6,8 procent inflatie dit jaar en 3,5 procent in 2023, aanzienlijk meer dan de prognose van afgelopen maart. Het maakt dat de centrale bank niet langer wil wachten met ingrijpen. Na een eerste stijging over 3 weken volgt in september vermoedelijk een nieuwe renteverhoging. De centrale bank houdt nog wel een slag om de arm. Alvorens de rente te kunnen verhogen, moet er voor 1 juli een einde komen aan het massaal opkopen van obligaties.

Historisch laag

De rente is al tijden historisch laag. De depositorente bedraagt al tijden -0,5 procent. Als de ECB zijn rentetarieven gaat verhogen, zal dat vrijwel automatisch leiden tot hogere rentetarieven bij banken. Dat is goed nieuws voor spaarders en pensioenfondsen. Maar lenen zal duurder worden.