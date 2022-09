Personalia | Angelique Hendriks directeur vestiging IJsselstein van Alfa

Alfa Accountants en Adviseurs heeft Angelique Hendriks benoemd tot nieuwe directeur van het kantoor in IJsselstein. De 48-jarige inwoonster van Hedel neemt veel ervaring in het bedrijfsleven mee, met name als manager zakelijke relaties en grootzakelijk. De laatste jaren was zij actief als zelfstandig businessconsultant. Angelique Hendriks krijgt de leiding over een kantoor met 34 medewerkers. In haar rol gaat zij nauw samenwerken met Remco Nonkes, directievoorzitter van de vestigingen IJsselstein, Amersfoort en Nijkerk.

Na haar opleiding bedrijfskunde aan de Hogere Agrarische School begon Angelique Hendriks als accountmanager bij de Rabobank Bommelerwaard. Na vijf jaar stapte zij over naar een rol op managementniveau. “Mijn idee was om mijn pensioen te halen bij de Rabobank maar ik merkte dat de bank een heel andere kant uitging als die voor mij goed voelde. De bank kwam steeds verder van de klant af te staan, in plaats van dat je naast elkaar zit om de klant verder te helpen.”

Het functieprofiel voor vestigingsdirecteur in IJsselstein sluit naadloos aan bij haar eigen ideaalplaatje, zegt Angelique Hendriks. “Bij Alfa kom ik midden tussen de medewerkers en de ondernemers te zitten. Ik haal veel energie uit het leiding geven aan mensen en hen ondersteunen in hun ontwikkeling. Maar ik kan ook niet zonder klanten. Ik sta hier met mijn voeten in de klei. Het is goed om als vestigingsdirecteur contact te houden met de markt. Meedenken met klanten, praten over problemen die spelen bij een ondernemer en een bijdrage leveren aan een passende oplossing.”

Interne transitie

In IJsselstein krijgt Angelique Hendriks te maken met een gemêleerd klantenbestand. De verdeling tussen agrarische klanten en mkb’ers is er ongeveer gelijk verdeeld. Haar start is in een roerige periode, erkent Angelique ook zelf. “Een ontzettend spannende periode zelfs. Als accountantskantoor staan we intern voor een grote transitie. Het wordt de uitdaging om de jaarrekening zo efficiënt mogelijk te maken, met uniforme, digitale processen. De tijd kun je als accountant en adviseur beter besteden aan meedenken en adviseren. Ook omdat we in de sector handen te kort komen. Hoe nemen we voldoende mensen aan?”

De klik met Alfa was er direct, constateert de nieuwe vestigingsdirecteur. “Het gevoel was gelijk goed. Alfa is oprecht, eerlijk en mensgericht. Het is een organisatie met een aantrekkelijke doelgroep. Ik voel hier echt het ondernemerschap. Richting medewerkers is Alfa een heel menselijke organisatie, zonder rangen en standen. Iedereen is belangrijk bij Alfa.”

Genoeg kansen

Voor een nieuwe directeur liggen er kansen genoeg, constateert zij. “We hebben in IJsselstein een team met heel veel kennis en ervaring. Die kennis en ervaring kunnen we nog beter inzetten door optimaal samen te werken. Met de vestigingen onderling kunnen we nog meer expertise uitwisselen. Die verschillende werelden wil ik als directeur meer bij elkaar gaan brengen.”