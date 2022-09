GeoJunxion kan nog steeds geen accountant vinden

GeoJunxion heeft geen accountant kunnen vinden voor de jaarcijfers 2021-2022. Alle zes OOB-accountantskantoren hebben het bedrijf uit Capelle a/d IJssel als klant geweigerd. En dus zijn de cijfers opnieuw zonder goedkeurende verklaring gepubliceerd.

‘In het licht van de significante verbeteringen van de cijfers en in de simplificering van de bedrijfsstructuur, het risicobeheer en intern toezicht, hadden we verwacht dat minstens één accountantskantoor een positief signaal zou afgeven’, aldus het bedrijf. GeoJunxion (het vroegere AND) zat ook in 2021 zonder accountant heeft zijn cijfers wederom zonder goedkeurende verklaring gepubliceerd.

Hopen op nieuwe wet

De Wet toekomst accountancysector kent het voorstel dat de NBA een accountant kan toewijzen. Het softwarebedrijf zegt te hopen dat de wet ‘tijdig een oplossing zal bieden om ervoor te zorgen dat de jaarrekening van volgend boekjaar zal worden gecontroleerd’.

Softwarebedrijf

GeoJunxion is een Nederlands softwarebedrijf gespecialiseerd in geografische data (adressen, wegen, routes) en de technologie om die praktisch toe te passen. Het bestaat sinds 1984 en is genoteerd aan Euronext Amsterdam. In 2016 bedroeg de omzet 7,3 miljoen euro.

Daling

Het aantal OOB-kantoren is de afgelopen jaren gedaald. In 2018 en 2019 kondigden Grant Thornton, Accon Avm en Baker Tilly aan hun OOB-vergunning in te leveren. Sindsdien zijn Deloitte, EY, PwC, KPMG, BDO en Mazars overgebleven als kantoren met een OOB-vergunning.