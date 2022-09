Trump aangeklaagd voor belastingontduiking

De procureur-generaal van de staat New York heeft woensdag civiele rechtszaken aangekondigd tegen Donald Trump en zijn familie. Er zou na drie jaar van onderzoek genoeg bewijs zijn tegen de voormalige Amerikaanse president. Deze zaak staat los van het strafrechtelijke onderzoek naar belastingontduiking dat voor oktober op de rol staat.

De Trump Organization zou ‘talloze daden van fraude’ hebben gepleegd en ‘verkeerde voorstelling van zaken’ hebben gegeven bij het opstellen van de jaarverslagen van 2011 tot 2021. Doel van de fraude was volgens openbaar aanklager Letitia James om de waarde van Trumps onroerend goed (onder meer luxe hotels, golfbanen en kantoorcomplexen in Manhattan, Chicago en Washington DC) zo laag of juist zo hoog mogelijk voor te stellen. Daarmee kon de organisatie belastingvoordelen en leningen tegen gunstige voorwaarden verkrijgen. Het ging bij het gesjoemel om miljarden dollars.

Kinderen

Behalve Trump en de Trump Organization werden ook zijn drie oudste kinderen Donald Jr, Eric en Ivanka en twee voormalige toplieden van het bedrijf (Allen Weisselberg en Jeffrey McConney) aangeklaagd. Trump en zijn advocaten ontkennen de fraude en spreken van een ‘politiek gemotiveerde heksenjacht’. James is Democraat.

Dwarsbomen

Trump en andere betrokkenen hebben het onderzoek de afgelopen drie jaar proberen te dwarsbomen. Volgens James zijn er talloze vertragingstactieken toegepast om onder dagvaardingen en ondervragingen uit te komen. Zo weigerde Trump begin augustus vragen van justitie te beantwoorden. Hij beriep zich daarbij meer dan vierhonderd keer op zijn grondwettelijk recht om geen verdenking op zichzelf te laden. Ook Trumps kinderen probeerden zich op alle mogelijke manieren aan het onderzoek te onttrekken. Donald Trump Jr en Ivanka Trump weigerden getuigenverklaringen af te leggen, en deden dit pas nadat ze hiertoe door de rechter waren gedwongen. Broer Eric beriep zich in 2020 als getuige meer dan vijfhonderd keer op zijn zwijgrecht.

Andere zaak

Begin dit jaar onthulde James dat Mazars, jarenlang het accountantskantoor van de Trumps, de banden met de voormalige president had verbroken. Volgens de aanklaagster had de Trump Organization Mazars misleid door ‘belangrijke informatie’ achter te houden. Het civiele onderzoek van James – waarbij de inzet is dat Trump het ten onrechte verkregen financieel voordeel terugbetaalt en te voorkomen dat hij ooit nog zakelijk actief is in de staat New York – staat los van een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude tegen de Trump Organization door de officier van justitie van Manhattan in de stad New York, Alvin Bragg. Die zaak dient in oktober. De voormalige chief financial officer, Allen Weisselberg, heeft al bekend illegale betalingen aan werknemers te hebben gedaan en zal tegen het bedrijf getuigen.

Presidentsverkiezingen

Hoewel hij zichzelf nog niet kandidaat heeft gesteld, wordt er algemeen van uitgegaan dat Donald Trump wil meedoen aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2024. De woensdag ingestelde rechtszaak lijkt vooralsnog het ernstigste juridische obstakel voor Trumps geplande politieke comeback. Er lopen meer zaken tegen de voormalige president. Zo wordt zijn betrokkenheid onderzocht bij rellen op 6 januari 2021, toen zijn aanhangers het Amerikaanse parlement bestormden. Daarnaast loopt er een strafzaak tegen hem omdat hij geheime documenten zou hebben meegenomen uit het Witte Huis.