Britse topman EY: ‘Splitsing maakt audit juist sterker’

De managing directeur van EY in het Verenigd Koninkrijk spreekt tegen dat de audits van het bedrijf zouden worden verzwakt door de voorgenomen splitsing. Het zal de kwaliteit van de controles juist verbeteren, stelt Hywel Ball in The Financial Times.

Door de afsplitsing komt personeel en kapitaal vrij waarmee de audittak zich kan versterken, aldus Ball, voorzitter en managing partner van EY VK. ‘De kwaliteit van de audits zal beter worden’, zegt hij tegen de Financial Times. Ball reageert hiermee op de kritiek dat de losgemaakte auditpoot moeite zal krijgen om experts aan te trekken die ondersteunend zijn bij de audits. Die specialisten werken nu bij de adviestak en zouden niet geïnteresseerd zijn om bij een audit only kantoor in dienst te treden.

Specialisten behouden

Ball ziet dit echter anders. EY denkt niet-auditors in de auditactiviteiten te kunnen behouden, onder meer met het geld dat vrijkomt door de spitsing. Het gaat onder meer om specialisten op gebied van fiscaliteit en waardering. ‘Het idee achter de hele splitsing is gebaseerd op “audit krijgt wat audit nodig heeft”,’ aldus Ball. Door deel uit te maken van een auditbedrijf zouden deze specialisten zich meer op auditwerk kunnen richten, aldus Ball. Die focus zouden velen in de adviestak juist missen. Binnen de audittak krijgen zij de kans nieuwe adviesdiensten op te zetten.

Interne concurrentie

Ball stelt ook er in de huidige constellatie intern een concurrentie om kapitaal plaatsvindt tussen advies en audit. Na de splitsing blijft geld dat met de audits wordt verdiend binnen de audittak. Een partner bij een ander Big Four-kantoor zei eerder dat deze aanname niet klopt omdat recente investeringen in de kwaliteit van audits meestal werden gefinancierd vanuit andere activiteiten. Ball stelt echter dat in sommige landen accountants juist de adviespoot subsidieerden.

Balans versterken

Het geld dat de opsplitsing oplevert, versterkt de balans van de audit-tak doordat deze zijn schulden kan verminderen en middelen kan vrijmaken voor investeringen in audit, aldus Ball. EY verwacht dat het adviesbedrijf ongeveer 11,5 miljard dollar zal ophalen door de verkoop van een belang van 15 procent in een beursgang en nog eens 18,7 miljard dollar zal lenen, waarvan een groot deel zou worden gebruikt om bestaande schulden en pensioenverplichtingen af te lossen en om uitkeringen te financieren die tot vier keer het jaarsalaris voor auditpartners bedragen.