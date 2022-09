Ondernemers zien nog weinig in elektrische bestelauto

Elektrische bestelauto’s zijn voor een meerderheid van de ondernemers nog geen reëel en rendabel alternatief. Ook ná invoering van de aanschafbelasting in 2025 zullen ondernemers massaal kiezen voor een diesel bestelauto. Dat blijkt uit een enquête van MKB-Nederland en VNO-NCW in samenwerking met acht brancheorganisaties.

Verbrandingsmonitor

Het kabinet gaat per 2025 een aanschafbelasting (bpm) innen op bestelauto’s met een verbrandingsmotor. Het kabinet verwacht met de maatregel in totaal 2,2 miljard euro ‘op te halen’ en bovenal de elektrificatie van het bestelautopark te versnellen. Door de maatregel wordt een nieuwe diesel bestelauto gemiddeld 11.000 euro duurder. Volgens Jacco Vonhof, MKB-Nederland-voorzitter, rekent het kabinet zich ten onrechte rijk. ‘Ondernemers zijn voor hun werk afhankelijk van hun bestelauto. Het gaat hier daarom louter om een lastenverzwaring en die moet van tafel.’

Wegenbelasting

Vonhof: ‘Daar komt als complete verrassing van afgelopen Prinsjesdag per 2025 ook nog eens een extra verhoging van de wegenbelasting (mrb) voor ondernemers bovenop. Daarmee wil het kabinet in vijf jaar ruim 500 miljoen euro ‘ophalen’. Het mkb is de ruggengraat van de economie en deze ondernemers willen zelf ook elektrificeren, maar als de kosten zich alleen maar opstapelen en er geen alternatieven zijn, komt dat niet dichterbij. Daarom roepen we Kamer en kabinet op om samen te werken aan alternatieven die verduurzaming versnellen én het investeringsvermogen van het mkb op peil houden.’

Contraproductief

Uit de enquête onder bijna 1.000 ondernemers met bestelauto’s blijkt dat ook bij het wegvallen van de bpm-vrijstelling, opgeteld 84 procent alsnog kiest voor diesel: 48 procent geeft aan langer door te blijven rijden in hun ‘oude’ bestelauto, 27 procent importeert een jonge gebruikte diesel uit het buitenland en 9 procent schaft een nieuwe diesel bestelauto aan. Slechts 9 procent van de ondernemers investeert in een nieuwe elektrische bestelauto. Volgens Vonhof laten deze uitkomsten zien dat deze kabinetsmaatregel contraproductief werkt. ‘Het maakt de klimaatwinst die het kabinet incalculeert erg onzeker.’

Elektrisch nog niet altijd geschikt

Volgens Vonhof is de noodzaak om te verduurzamen van groot belang en willen ondernemers hier echt hun bijdrage aan leveren. Een elektrische bestelauto is de komende jaren echter voor slechts 16 procent een goed alternatief, terwijl dit voor 27 procent nog niet duidelijk is. Maar liefst 57 procent geeft aan dat ‘elektrisch’ voorlopig niet geschikt is voor hun bedrijfsactiviteiten. De ontwikkeling van de elektrische bestelautomarkt gaat snel, maar vooral voor ondernemers die hun bestelauto vaak zwaar moeten beladen en/of grotere afstanden moeten afleggen, zijn de nog vaak kleinere actieradius en het ontbreken van een robuust ‘snellaadnetwerk’ de beperkende factoren. Ook is onzeker hoe de beschikbaarheid van elektrische bestelauto’s en aanschafprijs zich komende tijd ontwikkelen, nu grondstoffen voor onder meer accu’s steeds schaarser worden.

Verlengen aanschafsubsidie

Het verlengen van de huidige aanschafsubsidie op de aankoop van een elektrische bestelauto (SEBA regeling) kan helpen om meer ondernemers over de streep te trekken. In dat geval overweegt 22 procent van de ondernemers de aankoop van een elektrische bestelauto boven een diesel. Maar dan nog houdt 64 procent vast aan de keuze voor een diesel en blijft 15 procent onzeker.