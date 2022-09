Sazas Official Sponsor FIVB WK Dames Volleybal 2022

Van 23 september tot en met 15 oktober vindt het FIVB WK Dames Volleybal 2022 voor het eerst plaats in Nederland. Sazas, uw verzuimspecialist, is Official Sponsor van dit wereldkampioenschap. ‘Hiermee geven wij invulling aan onze rol als verzuimspecialist voor het Nederlandse bedrijfsleven’, meldt Hans van Bussel, algemeen directeur van Sazas. ‘Sazas staat immers voor vitale mensen in gezonde bedrijven. Gezondheid, sport en bewegen is één van de belangrijkste manieren om dit doel te bereiken en het WK is een prachtig podium om deze boodschap te onderstrepen.’



Maatschappelijk verantwoord

De verbintenis met het FIVB WK Dames Volleybal 2022 is voor Sazas, in haar doel maatschappelijk verantwoord te ondernemen (MVO), een strategische volgende stap. ‘Als specialist in het voorkomen van ziekteverzuim willen wij langdurig meewerken aan een gezond en duurzaam (werk)klimaat. Dat kan onder andere door bij te dragen aan gerelateerde maatschappelijke initiatieven.’ zegt Hans. ‘Een aantal goede doelen ondersteunen wij al structureel, maar ook de ondersteuning van een topsportevenement als het FIVB WK Dames Volleybal 2022 past goed binnen ons MVO-beleid.’

Gezond en plezierig presteren

‘De vergelijking tussen de verzuimspecialisten van Sazas en het team van de Volleybaldames gaat goed op. Ga maar na: net zoals de bondscoach en zijn staf de Volleybaldames naar het hoogste niveau weet te begeleiden, doet Sazas dat voor werkgevers richting hun medewerkers. Wij helpen hen zoveel mogelijk medewerkers duurzaam inzetbaar te houden, om gezond én plezierig te blijven presteren. Zo dragen we bij aan een maatschappij waarin iedereen kan deelnemen aan de arbeidsmarkt. Net als het Nederlandse volleybal: volleybal is plezier in gezond bewegen en voor iedereen: jong, oud, top- of breedtesporter, voor mensen met en zonder beperking.’

FIVB WK Dames Volleybal 2022

Het vierjaarlijkse FIVB WK Dames Volleybal vindt plaats in Nederland en Polen en duurt ruim drie weken. Er nemen 24 landen uit vijf verschillende continenten deel. In totaal worden honderd wedstrijden gespeeld in onder andere het GelreDome, Ahoy en Omnisport. Het WK begint op 23 september, de finale wordt gespeeld op 15 oktober 2022.