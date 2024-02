Lente in zicht: eerste lammetje vernoemd naar administratiekantoor

Opbeurend lentenieuws vanuit Ermelo. Het eerste nieuwe lammetje van de plaatselijke schaapskudde is daar vernoemd naar administratiekantoor AGO.

Terwijl boze boeren deze dagen luidruchtig protesteren tegen het landbouwbeleid worden her en der de eerste lammetjes alweer geboren. In Ermelo is het de traditie dat de eerstelingen geadopteerd worden door plaatselijke notabelen. Een van hen was dit jaar Aart Goossensen, oprichter van administratiekantoor AGO en al sinds 1999 penningmeester van de Stichting Schapedrift dat onder meer een schaapskudde heeft. Zijn bedrijf is al jarenlang een trouwe sponsor van de stichting.

Samenleving

Goossensen vernoemde het lammetje, een mannetje, naar zijn onderneming, die hij in 2022 overdroeg aan een zoon. AGO wil met beide benen in de plaatselijke samenleving staan, zo meldt de website, en het bedrijf steunt een aantal verenigingen en doelen. Zo is AGO sponsor van voetbalvereniging DVS’33 en is het bedrijf betrokken bij korfbalvereniging CSV Dindoa, Halve Marathon Ermelo en IJs in Ermelo. Daarnaast steunt AGO de Stichting Schapedrift Ermelo (de partij achter de schaapskooi en het bezoekerscentrum), het Ermelo’s Mannenkoor en atelier en galerie Leonardo Da Vinci voor mensen met een beperking.