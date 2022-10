‘Nederlands vastgoed aantrekkelijk voor witwassers en belastingontwijkers’

Met de toename van Nederlands vastgoed in bezit van buitenlandse partijen groeit bij autoriteiten de aandacht voor witwassen. Maar vastgoed blijft aantrekkelijk voor witwassers, zo constateren NRC Handelsblad en De Groene Amsterdammer.

Bijna vijftienduizend Nederlandse panden of percelen zijn gekocht dan wel gefinancierd door een offshore-vennootschap. Dat blijkt uit data van het Kadaster, opgevraagd door NRC Handelsblad en De Groene Amsterdammer met hulp van het Offshore Kenniscentrum, een bedrijf dat trainingen geeft in opsporing van witwassen, corruptie, belastingontwijking en -ontduiking.

Offshore

Een groot stuk in zowel de krant als het weekblad beschrijft dat de laatste jaren veel Nederlands vastgoed gekocht of gefinancierd is via een offshore-constructie. Sinds 2013 is het aantal koopsommen en hypotheken op naam van bedrijven uit tientallen jurisdicties – landen en andere rechtsmachten – toegenomen van 3,8 miljard naar 21,9 miljard euro, aldus het artikel.

83 miljoen euro

Waarschijnlijk doet het grootste deel van de vastgoedbezitters en -financiers niets illegaals. Maar offshore-constructies worden ook gebruikt voor ontduiken van belasting en witwassen van crimineel geld. De omvang ervan is onduidelijk. De Nederlandse aanpak van witwassen verbetert wel, zien experts. De opbrengst uit ontnemingszaken, waarbij het Openbaar Ministerie vermogen of bezittingen van een verdachte of veroordeelde vordert omdat die financieel voordeel zou hebben behaald uit een strafbaar feit, bedroeg vorig jaar 83 miljoen euro, ongeveer hetzelfde als in elk van de twee voorgaande jaren.

Anoniem

De snelle stijging van de huizenprijzen heeft de vastgoedmarkt extra aantrekkelijk gemaakt voor witwassers. Voor criminelen is vastgoed een logische combinatie: je kunt financier, eigenaar en gebruiker makkelijk van elkaar lostrekken. In het Verenigd Koninkrijk moeten vastgoedkopers sinds augustus melden welke persoon de eigenlijke koper van grond en stenen is, ook al zit er een bv tussen. In Nederland is dat niet zo.