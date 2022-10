Een op drie glastuinbouwers in de knel door energiekosten

Een derde van de glastuinbouwondernemers heeft liquiditeitsproblemen of krijgt die binnenkort vanwege de hoge energieprijzen, meldt Glastuinbouw Nederland na onderzoek. De beschikbaarheid van groente, fruit en bloemen komt in het geding, waarschuwt de vereniging.

Uit een onlangs gehouden enquête onder leden van ondernemersorganisaties Plantum en Glastuinbouw Nederland blijkt ook dat 8 procent van de respondenten verwacht dit jaar faillissement aan te moeten vragen. ‘Telers van potorchideeën worden momenteel het hardst getroffen. Inmiddels is 25 procent van hun teeltareaal in Nederland noodgedwongen uit productie. Nu al verwacht 23 procent van de respondenten dat er arbeidsplaatsen op hun bedrijf verdwijnen.’

Minder groente, fruit en bloemen op de markt

De liquiditeitsproblemen zijn voor 75 procent van de respondenten reden om net als vorig jaar de teeltstrategie aan te passen. ‘Als gevolg hiervan is te verwachten dat de komende tijd minder Nederlandse groenten, fruit, bloemen en planten op de markt beschikbaar zijn en dat bovendien het diverse productaanbod verschraalt. Daarnaast komen de jarenlang opgebouwde handelsposities in gevaar. Dit heeft grote gevolgen voor de positie van Nederland als belangrijke leverancier in de Europese markten van tuinbouwproducten en kastechnologieën en voor de ontwikkeling van noodzakelijke duurzame innovaties.’

Energietransitie staat stil

De geldproblemen maken ook dat er weinig voortgang wordt geboekt in innovatie en duurzaamheidsontwikkelingen. ‘Glastuinbouwbedrijven beschikken op dit moment, met name door een terughoudende overheid, onvoldoende over financiële middelen en stimuleringsmogelijkheden om de energietransitie ondanks de crisis door te zetten. De gehele keten – van kassenbouw, veredeling, logistiek, koelhuizen, telersverenigingen, veilingen en handelspartijen – verkeert hierdoor in zwaar weer.’ De overheid moet daarom ingrijpen, is het pleidooi.