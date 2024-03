Bijna alle mkb’ers moeten deel energiecompensatie terugbetalen

Als gevolg van de lagere energieprijzen blijkt dat ongeveer 95% van de ondernemers het ontvangen voorschot via de zogeheten TEK-regeling geheel of gedeeltelijk moet terugbetalen. Dat meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen waarvan de energiekosten minimaal 7% uitmaken van de totale omzet. Er zijn vorig jaar in totaal 10.864 aanvragen ingediend, meldt de RVO. De dienst keerde een totaalbedrag van € 156 miljoen aan voorschotten uit. Het gemiddelde voorschot bedraagt circa € 19.000.

Vaststelling

Half maart begint de RVO met het vaststellingsproces van de definitieve subsidie. De daling van de gas- en elektriciteitsprijzen leidt ertoe dat veel ondernemers (een deel van) het voorschotbedrag moeten terugbetalen, blijkt nu.

Gemiddelde prijzen

Om snel zoveel mogelijk ondernemers te helpen gaat de regeling uit van gemiddelde energieprijzen en verwacht verbruik, niet van werkelijke gegevens. Hierdoor konden aanvragen sneller worden behandeld en zijn de administratieve lasten voor aanvragers lager. Eind februari werden de definitieve modelprijzen 2023 bekend. Deze zijn gebaseerd op cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De modelprijs 2023 voor gas is € 1,36, die voor elektriciteit € 0,36.

In 2023 begonnen de energieprijzen te dalen en die lijn werd het hele jaar voortgezet. De definitieve modelprijzen van 2023 zijn dan ook aanmerkelijk lager dan de energieprijzen waarmee de RVO bij de aanvraag rekende. Als gevolg van de lagere energieprijzen blijkt dat ongeveer 95% van de ondernemers die een voorschot ontving (een deel van) dit voorschot moet terugbetalen. De RVO verwacht dat ongeveer 200 bedrijven nagenoeg het maximale bedrag aan subsidie (€ 160.000) ontvangt door hun hoge verbruik.

Ruime terugbetalingsregeling

Vanaf medio maart 2024 stuurt de RVO alle aanvragers bericht om een vaststellingsverzoek in te dienen. Hiervoor is tijd tot uiterlijk 31 mei 2024. De RVO verwacht de eerste beschikkingen met de definitieve subsidie in de eerste week van april 2024 te versturen. Teveel voorschot ontvangen? De RVO hanteert ruime terugbetalingsmogelijkheden. Lees meer op TEK terugbetalen.