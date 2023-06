Bedrijven willen elektriciteitsverbruik niet beperken

Netbeheerders dachten op dagen waarop het stroomnet overbelast is, aan te kunnen kloppen bij bedrijven. Die zouden dan hun verbruik wat kunnen minderen om anderen meer ruimte te geven. Maar dat zijn ondernemers niet van plan, concludeert het FD uit een eigen inventarisatie.

Flexibel stroomgebruik zou de druk op het stroomnet kunnen verminderen en de lange wachttijd voor een nieuwe elektriciteitsaansluiting kunnen terugdringen. Er staan al honderden bedrijven op de wachtlijst en het aanleggen van kabels die aan de groeiende stroomverslaving tegemoet kunnen komen, duurt nog wel even. De netbeheerders riepen daarom bedrijven begin dit jaar op om tegen een vergoeding flexibeler te worden in hun elektriciteitsgebruik. Dat kan bijvoorbeeld door machines helemaal uit te zetten op piekmomenten.

Interesse minimaal

Die oproep heeft nog niet veel opgeleverd, aldus het FD: netbeheerders, Alliander, Stedin en Enexis hebben met minder dan tien elektriciteitsgebruikers afspraken kunnen maken over het mijden van piekmomenten. Er wordt nog gesproken met een kleine twintig klanten. De interesse is dus minimaal: ‘Het baart ons zorgen hoe weinig flexibel partijen willen zijn. Als we kortere wachtrijen willen is veel meer nodig’, zegt Han Slootweg, directeur infrastructuur van Enexis. Tennet, beheerder van het hoogspanningsnet, heeft nog niemand bereid gevonden, maar geeft aan dat bedrijven wel moeten veranderen omdat het aanbod meer afhankelijk wordt van zon en wind.

Stekker kan er niet zomaar uit

Anderzijds vindt de club van grote energieverbruikers VEMW dat de grote bedrijven nu wel makkelijk het probleem op hun bordje krijgen. ‘De netbeheerders moeten ervoor zorgen dat er zo snel mogelijk capaciteit bij komt op het net’, kaatsen zij de bal. Veel bedrijven hebben simpelweg geen mogelijkheid om tijdelijk de stekker eruit te trekken: ‘Sommige bedrijven hebben bijvoorbeeld installaties die altijd aan moeten staan of op een bepaalde temperatuur moeten blijven’, zegt directeur Hans Grünfeld. Vooral bedrijven die zelf energie leveren, kunnen wel flexibel zijn. Enexis gunde bijvoorbeeld een uitbater van zonneparken alleen een aansluiting als het bedrijf van april tot en met augustus tussen 11.00 uur en 15.00 uur geen stroom zou leveren aan het net.

Verplichting

Robert Kuik, directeur energiesysteemplanning van Tennet, waarschuwt dat bedrijven ook kunnen worden gedwongen om flexibeler te gaan verbruiken: ‘Alle partijen die meer dan 1 megawatt afnemen kunnen volgens de wet verplicht worden om mee te doen.’ Een bedrijf kan een flexibel contract afsluiten, waarin wordt afgesproken op bepaalde uren van de dag geen of minder stroom te gebruiken of terug te leveren. Een tweede vorm is op afroep tijdelijk minder energie gebruiken of leveren omdat netbeheerders ergens ‘file’ verwachten op het net.

Bron: FD