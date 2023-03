Horeca vooraan met aanvragen energietegemoetkoming

Tot donderdagmiddag hadden 762 bedrijven bij de RVO een aanvraag ingediend voor een energiecompensatie volgens de dinsdag geopende TEK-regeling. Een derde van de aanvragen kwam bij horecabedrijven vandaan.

Wie minimaal 7 procent van de omzet kwijt is aan energiekosten, kan tot en met 2 oktober een beroep doen op de regeling. Aanvragen kunnen worden ingediend met terugwerkende kracht tot 1 november 2022. In de eerste dagen hebben ruim 250 restaurants, ijssalons en cafés een aanvraag ingediend. Voetbalclubs met buitenvelden (41 keer) en brood- en banketbakkerijen (24 keer) staan ook in de top 5 van aanvragers. Bakkersbranchevereniging NBOV zegt teleurgesteld te zijn over de late invoering van de regeling, omdat de piek van de hoge energieprijzen al is geweest. Verder is de verlaging van het voorschot tot 35 procent niet in goede aarde gevallen. De NBOV adviseert bakkers voorzichtig te zijn met aanvragen en TEK-geld opzij te zetten voor het geval er terugbetaald moet worden.

Nadeliger voor verenigingen

Volgens de Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen (BAV) is de regeling nadeliger voor verenigingen dan voor bedrijven. Een vereniging mag alleen winst maken als het geld wordt gebruikt om haar maatschappelijke doelen te bereiken. Verenigingen moeten op zoek naar manieren om de kosten voor energie te compenseren, zegt voorzitter Ben van Olffen. ‘Het is fijn dat de helft wordt gecompenseerd, maar voor de andere helft moet een voetbalclub mogelijk de contributie voor leden verhogen. Verenigingen willen daar juist voorzichtig mee zijn.’

