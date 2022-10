Dag piekdrukte, hallo tijd en werkplezier

Stel nou dat je van de extreme werkdruk in de btw-maanden af zou zijn, en het hele jaar door een constante stroom werk zou hebben? Met de totaaloplossing Accountancy Direct van AFAS blijft het niet bij fantaseren. Met hét ERP-pakket voor kantoren tot tien medewerkers beperk je de administratie en creëer je tijd voor advies!

“Voorheen was de ERP-totaaloplossing van AFAS, Accountancy Suite, vooral geschikt voor grotere kantoren” legt salesmanager Naïm van der Ent uit. “Sinds anderhalf jaar hebben we een compacte versie hiervan, speciaal voor kantoren tot tien medewerkers. Accountancy Direct is inclusief CRM, een fiscale en financiële module en integratie met je klantenboekhouding.”

Centrale portal

Met Accountancy Direct automatiseer je het interne kantoor. Je hebt één portal met je boekhouding, belastingaangiftes, abonnementenbeheer en klantgegevens. Ook je klant kan inloggen, waardoor je gegevens en documenten gemakkelijk met elkaar deelt en fiscale stukken kunt accorderen. “Een centraal systeem werkt stukken beter dan aan elkaar geplakte losse pakketten, wat we nog best vaak zien bij administratiekantoren”, vertelt Naïm. “Eén adreswijziging moet dan op vier plekken ingevoerd worden. Met Accountancy Direct is dat verleden tijd.”

Online samenwerking

Combineer je Accountancy Direct met de klantenadministratiesoftware SB+, dan realiseer je een optimale online samenwerking met de klant. “Die twee zijn immers familie. Met SB+ erbij combineer je de boekhouding met de klantadministratie. De ondernemer heeft realtime inzicht in zijn cijfers en maakt er zijn verkoopfacturen, die automatisch worden weggeboekt. Stiekem is dit bij veel kantoren nog handwerk. De schoenendoos met facturen is echt nog realiteit. Bij jou ook?”

Tijd voor mensenwerk

Naast het feit dat je met Accountancy Direct tijd overhoudt om aan je klantrelatie te werken, zijn er meer voordelen. Je bent automatisch volledig AVG-proof bezig én je hebt een constante aanlevering van administratie, waardoor je de werkdruk spreidt. “Btw-aangiftes rollen er automatisch uit, SB+ checkt boekingen voor je; van de administratieve kant van je kantoor maak je als het ware een geoliede machine”, aldus Naïm. “Er blijven altijd uitzonderingen natuurlijk. Maar of dat er 3% of 40% zijn, maakt een groot verschil. Hoe efficiënter jij werkt, hoe meer je rol kan veranderen in die van adviseur.”

“Doe je wat de klant vraagt, of wat hij nodig heeft?”

Onbewuste klantbehoefte

“Wat we nog wel eens horen, is dat accountants niet veranderen omdat hun klanten daar tegen opzien. Hen zou ik willen adviseren: toon krachtig leiderschap. Durf het te verkopen. De klant waardeert je initiatief echt wel, zeker wanneer hij de voordelen ervaart. Al met al heb je twee opties. Je automatiseert niet en blijft druk met de administratie. Of je automatiseert wél en kunt meer klanten in dezelfde tijd bedienen, waardoor je omzet omhoog schiet. Of tijd overhoudt voor je hobby’s of gezin natuurlijk. Aan jou de keus!”



Meer infomatie? Ga naar de website

afas.nl/branche/accountancy-direct