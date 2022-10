Ondernemer in problemen? Vijf aandachtspunten voor de accountant

Als een ondernemer in de problemen komt, dan valt hij graag terug op zijn accountant. Gelukkig is de accountant in veel gevallen een goede sparringpartner en kan hij de ondernemer met raad en daad bij staan. Tegelijkertijd zijn accountants ook huiverig om ondernemers te adviseren over de noodzaak van een herstructurering. In dit artikel vijf aandachtspunten voor de accountant die te maken krijgt met een ondernemer in problemen.

Crisis op crisis

Ondernemers worden hebben te dealen met een veelheid aan crisissen. Ruim 220.000 ondernemers moeten binnenkort de eerste termijn voor het aflossen van hun coronaschulden aan de Belastingdienst voldoen. Daarnaast verlangen ook het UWV en RVO dat ondernemers hun teveel uitgekeerde bedragen terugbetalen. Voor veel ondernemers leidt dit tot een forse liquiditeitsdruk. Daarnaast speelt de energiecrisis een groot deel van de ondernemers parten en hebben andere ondernemers te maken met vraaguitval als gevolg van de hoge inflatie. Tenslotte zullen veel ondernemers de komende jaren nog forse investeringen moeten doen om er voor te zorgen dat hun onderneming voldoet aan de wettelijke duurzaamheidseisen.

De accountant als raadgever

Ondernemers geven aan dat ze het plezierig vinden dat hun accountant een luisterend oor biedt. Zodat ze samen met hun accountant in kaart kunnen brengen wat de oorzaak van de problemen is om vervolgens op zoek te gaan naar oplossingen. Voor de accountant is het een mooie opsteker dat hij als raadgever wordt geconsulteerd. Daarbij is het goed om oog te hebben voor de volgende vijf aandachtpunsten

De onderneming is het ‘kindje’ van de ondernemer

Voor ondernemers in het mkb is de onderneming hun kindje waar ze ziel en zaligheid in hebben gelegd. Ondernemers die in de problemen komen ervaren mentale druk en worstelen ook vaak met schaamte. Biedt daarom als accountant eerst een luisterend oor voordat je aan de slag gaat met het oplossen van problemen.

Het verleden biedt geen oplossing

Ondernemers die in de problemen komen, hebben nogal eens de neiging om hun kop in het zand te steken. Daarbij grijpen ze vaak terug op oplossingen uit het verleden om weer grip op de zaak te krijgen. Hoewel begrijpelijk is dit meestal geen goede strategie. Je helpt de ondernemer als je samen met hem analyseert wat er goed is gegaan in het verleden en wat niet. Die goede punten kan je zeker vast houden bij het opstellen van een toekomstbestendig plan.

We kijken het nog even aan

Ondernemers hebben de neiging om zaken op zijn beloop te laten. Dit onder het mom van: ‘wie weet wordt het straks wel weer beter’. Wellicht denk je dat als accountant ook wel. Evenwel is het laten voortsudderen van problemen een van de slechtste opties die er is. Dus is het zaak dat je als accountant de ondernemer uit zijn comfortzone haalt en hem duidelijk maakt hoe de zaken er echt voor staan.

Actuele kennis is niet op peil

Bij veel ondernemers die in de problemen komen blijkt dat ze hun kennis de afgelopen jaren niet hebben geactualiseerd. Daardoor lopen ze achter de feiten aan en bieden ze nieuwe toetreders en concurrenten de mogelijkheid om delen van de business weg te nemen en dat raakt weer de business. Voorkom dat je als accountant achter de feiten aan loopt en zorg dat je kennis op het terrein van het ondersteunen van ondernemers met problemen op orde is.

Voorkom onbetaalde nota’s

Ondernemers in de problemen zullen vaak flinke achterstanden hebben met het betalen van hun schulden. Als accountant kun je voorkomen dat je nota’s voor het begeleiden van de ondernemer met problemen onbetaald blijven, door aan de ondernemer een voorschot te vragen als die bij je aanklopt voor het helpen bij problemen. Zodra de uren die betrekking hebben op je voorschotnota zijn besteed, stuur je een nieuwe voorschotnota. Let op: Je kunt de ondernemer niet zomaar verplichten om eerst de oude nota’s voor reguliere werkzaamheden te voldoen. Dat zou namelijk uitgelegd kunnen worden als Paulianeus handelen.

Met deze vijf aandachtspunten in je achterhoofd, ben je goed in staat om de ondernemer met problemen adequaat te ondersteunen als deze zich bij je meldt. Wil je je kennis- en vaardigheden rondom dit onderwerp verdiepen? Schrijf je dan in voor de Leergang herstructureringsdeskundige mkb die op 31 oktober 2022 begint. Zo weet je zeker dat je ondernemers met problemen die zich bij je melden adequaat kunt ondersteunen.