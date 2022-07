WHOA! Accountants terug naar de collegezaal

Linda Meijers is rechten- en bedrijfskundestudent aan de Universiteit Leiden. Ze was aanwezig bij een dagdeel van de leergang Herstructureringsdeskundige MKB. Haar observaties deelt ze graag met de lezers van Accountancy Vanmorgen.

Gister heb ik, als rechten- en bedrijfskundestudent, een leergang voor accountants mogen bijwonen. Deze leergang was bedoeld om financieel deskundigen zich meer thuis te laten voelen in de wereld van het recht; hun kennis omtrent het gebruik van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (afgekort: WHOA) werd opgekrikt. De e-leergang ‘Waarderen & Herstructureren’ is onderdeel van een reeks dagen omtrent deze materie. Voor mij als student is het heel normaal om uren achterelkaar te luisteren naar een hoogleraar. Ik had dan ook verwacht dat wij een informatiewaterval zouden krijgen en stilletjes zouden toeluisteren. Maar dit pakte (gelukkig) heel anders uit.

Als mkb-accountant je weg zien te vinden

In het collegezaaltje zaten we in een U-vorm, één van de meest interactieve tafelinrichtingen. En die heeft zichzelf bewezen. Elke vijf minuten laaide er wel een discussie op; enerverende gesprekken waarin verschillende zienswijzen met elkaar werden gedeeld. Zo zie je maar weer dat er niet slechts één juiste visie is, maar dat verschillende visies naast elkaar kunnen bestaan. Discussies ontstonden door uitdagende vragen van onze ‘leraar’ van de dag, of juist vrij spontaan. Als ik u nu vertel dat de materie waarin wij werden opgeleid tijdens de leergang pas 1,5 jaar bestaat, dan begrijpt u het ontstaan en het nut van deze discussies waarschijnlijk beter. Het gaat namelijk om een nieuwe praktijk, waarin de wettelijke regels veel ruimte overlaten voor de financieel deskundigen om hun eigen weg te volgen. En daarnaast gaat het ook nog eens om een (nog) kleine praktijk; nu de WHOA 1,5 jaar in werking is, zijn er slechts 117 rechterlijke uitspraken gedaan. De ‘juiste’ aanpak bestaat dus nog niet, en dat is wat deze deelnemers met elkaar proberen te ontdekken en vinden.

Hoe vlieg je een herstelplan aan?

Concreet hebben wij geleerd hoe je binnen een WHOA-procedure het maken van een herstelplan zou kunnen aanvliegen. Hiervoor hebben wij een voorbeeldopzet besproken, welke bestaat uit acht stappen. Voorbeelden van de stappen zijn het bepalen van de liquidatiewaarde en de reorganisatiewaarde, maar ook de maatregelen ter voorkoming van insolventie en de klassenindeling kwamen aan bod. Dergelijke template-herstelplannen opstellen zijn nuttige stappen voor de praktijk, omdat zij op deze manier hun eigen werkbare invulling geven aan de losse regels van de WHOA.

WHOA is samenwerken

Als student was het zeer interessant om zo dicht op de praktijk te zitten. Zo heb ik niet louter nieuwe werkwijzen en begrippen geleerd, maar ook gezien dat het in de praktijk oké is, indien je nog niet precies weet hoe je iets moet aanpakken. Als aanwezigen zijn wij die dag allemaal weer een stukje wijzer en een ervaring rijker thuisgekomen. We hebben van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen uitdagen. En dat is precies wat er moet gebeuren in deze fase van de WHOA, zodat er samen een praktijk kan worden opgebouwd welke werkt en goed voelt.

Masterclass

