NBA verhuist medio 2023 naar Hoofddorp

De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) vertrekt per 1 juli 2023 uit Amsterdam. De beroepsorganisatie verruilt het huidige pand aan de Zuidas voor een kantoorgebouw naast het station van Hoofddorp.

De NBA (en eerdere rechtsvoorgangers) is sinds april 2008 gevestigd in een pand aan de Antonio Vivaldistraat in Amsterdam, aan het begin van de Zuidas. Per medio 2023 loopt het huidige huurcontract echter af.

Criteria

Belangrijke criteria bij de keus voor de nieuwe locatie waren, naast de betaalbaarheid, vooral de duurzaamheid van het gebouw, voldoende gelegenheid voor samenwerken en ontmoeten en goede voorzieningen voor de medewerkers. Van alle bekeken opties (inclusief het huidige pand) komt het pand in Hoofddorp het beste aan deze criteria tegemoet.

De Ondernemingsraad van de NBA heeft geconcludeerd dat een zorgvuldig proces is doorlopen bij de selectie van het nieuwe kantoor. Daarom heeft de OR een positief advies uitgebracht over de verhuizing naar Hoofddorp.

Verzamelgebouw

Het nieuwe kantoor Pharos is een verzamelgebouw met meerdere huurders, oorspronkelijk gebouwd in 2004 maar recent geheel gerenoveerd en aangepast aan de huidige eisen. De NBA krijgt daarin, gezien de gemiddelde bezetting van het kantoor sinds de coronacrisis, circa zeventig werkplekken op een eigen etage.

Het kantoorgebouw, direct gelegen naast het treinstation van Hoofddorp, beschikt daarnaast over ruime vergaderfaciliteiten voor commissies en werkgroepen en over voldoende ruimte voor evenementen zoals het afleggen van de beroepseed.