Kostenstijging en personeelskrapte drijven familiebedrijven in het nauw

Familiebedrijven maken zich onder meer door personeelskrapte zorgen over de eigen continuïteit, concludeert Nyenrode Business Universiteit na onderzoek in samenwerking met RSM en Van Lanschot Kempen. Daarnaast overweegt een op de drie eigenaren door de versobering van de opvolgingsregeling BOR een versnelde bedrijfsoverdracht.

Gebrek aan personeel is een grote donkere wolk bij de bedrijven: personeelstekort leidt naar verwachting tot een afname van de winstmarge van 12% en familiebedrijven zullen 10% minder investeren in innovatie. In juni van dit jaar zei nog 28% van de bevraagde familiebedrijven dat de arbeidsmarktkrapte een gevaar was voor de continuïteit van de productie en/of dienstverlening van hun bedrijf, nu is dat 52%. ‘Vanwege de schaarste op de arbeidsmarkt heeft bijna de helft van de familiebedrijven sinds juni dit jaar een tussentijdse loonsverhoging doorgevoerd. Meer dan de helft van de directeuren verwacht een afname van de winstmarges in de komende twaalf maanden.’

Een op zes vreest voor continuïteit

Andere pijnpunten zijn de stijgende energieprijzen, onzekere inkoopprijzen en de corona-belastingschuld. Eén op de zes directeuren van de familiebedrijven vreest door inflatie voor de continuïteit van het bedrijf op de langere termijn. ‘Maar liefst 45% van de directeuren geeft aan dat de hoge prijzen van grondstoffen en energie disruptief zijn voor hun bedrijfsmodel.’ Verder heeft de aanhoudende hoge inflatie grote negatieve gevolgen voor de investeringen in innovatie van familiebedrijven. ‘43% van de directeuren zegt de komende twaalf maanden minder te investeren in innovatie vanwege de hoge inflatie.’

Een op drie overweegt versnelde overdracht

Driekwart van de Nederlandse familiebedrijven vindt dat het kabinet onvoldoende aandacht schenkt aan hun belangen. Ze zijn met name verbolgen over de plannen om vermogen meer te belasten; 63% verwacht dat de kabinetsmaatregelen negatief uitwerken voor hun bedrijf. Daarnaast zal de versobering van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) bij met name grote familiebedrijven tot problemen leiden in de betaalbaarheid van de bedrijfsopvolging. ‘Zowel een verlaging van de BOR-vrijstelling in de schenk- en erfbelasting (47%) als een afschaffing van de doorschuifregeling in de inkomstenbelasting voor bedrijfsoverdrachten (44%) veroorzaken problemen in de betaalbaarheid van de bedrijfsopvolging. Een derde van de familiebedrijven die het bedrijf in de familie willen houden, overweegt daarom het eigendom versneld over te dragen om van de oude regeling gebruik te kunnen maken.’