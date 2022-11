Detailhandel zet meer om, maar verkoopt minder

De omzet van de detailhandel is in september met 5,3% gestegen ten opzichte van vorig jaar, maar het verkoopvolume was 3,5% lager. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Er werd vooral meer omzet geboekt uit de verkoop van schoenen (+11,7%) en kleding (+10,9%). In totaal gingen de inkomsten bij de niet-voedingsgerelateerde bedrijven met 4,7% omhoog, in de foodsector was er een plus van 7,3%. Wel was in beide takken het verkoopvolume lager, een weerspiegeling van de gestegen prijzen. Winkels in voedings- en genotmiddelen hebben in september 7,3% meer omzet behaald dan in september 2021. De omzet van de supermarkten lag 8,7% hoger, speciaalzaken leverden 2% in.

Online 5,7% meer omgezet

De online omzet was in september 5,7% hoger dan in september 2021. Webwinkels hebben 0,7% meer omgezet, maar de online omzet van winkels waarvan de verkoop via het internet een nevenactiviteit is pluste met 12,2% veel sterker.

Bron: CBS