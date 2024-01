Vallei groeit 25 procent in 2023

Vallei Accountants, hekkensluiter in de AV Top 50, heeft afgelopen jaar een autonome groei geboekt van zo’n 25 procent, meldt drecteur-eigenaar Marfred de Leeuw. Vier medewerkers zijn begin dit jaar toegetreden tot het participatiemodel.

Vallei is de nummer 50 in de AV Top 50 met een omzet over 2022 van 12,6 miljoen euro. Inclusief de autonome groei zouden de inkomsten over 2023 uitkomen op een kleine 16 miljoen. ‘In deze tijd een supermooie prestatie’, aldus De Leeuw op LinkedIn. Hij meldt ook dat met ingang van 2024 vier nieuwe collega’s gaan participeren in Vallei Accountants en Vallei Accountants Audit. Het zijn Rachid Achahbar en Barry Bos van het audit-team, Marco Wijnne en Stefan van den Brink. Die laatste is betrokken bij het opzetten van het bedrijfsonderdeel Vallei Control & Navigate.