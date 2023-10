PwC ziet EY naderen in strijd om tweede plek in accountancy

EY is op weg om PwC te verdringen als de op een na grootste accountancyorganisatie van de wereld, meldt de Financial Times. PwC groeide in het gebroken boekjaar weliswaar met 11,8 procent, maar EY vergrootte de inkomsten over dezelfde periode met 14,2 procent.

PwC boekte een recordomzet van 53,1 miljard dollar en heeft bij het groeicijfer geen rekening gehouden met de verkoop van de immigratie-adviestak in april 2022 en de terugtrekking uit Rusland. Deloitte is met zo’n 65 miljard dollar omzet de grootste, PwC voelt nu de hete adem van EY in de nek: de concurrent staat op bijna 50 miljard dollar omzet. De omzet heeft te lijden gehad onder de verplichte audit-kantoorrotatie en de compensatie daarvan door meer consultancywerk te doen voor de vertrokken auditklanten moet nog loskomen.

Veel mensen aangenomen

Volgens topman Bob Moritz is PwC aan het investeren en zien we de resultaten daarvan de komende jaren. Het bedrijf trekt veel mensen aan; het aantal werknemers zal medio volgend jaar met 100.000 zijn toegenomen tot 400.000. Voor de komende tijd denkt PwC ook in Europa meer mensen aan te nemen vanwege de CSRD-regels.

Minder advies

Bij alle big four-bedrijven is de groei in het laatste verslagjaar afgenomen. Bij PwC haakten klanten af in de consultancytak vanwege de economische onzekerheid. Ook op het gebied van fusies en overnames was er weinig advieswerk. De adviestak groeide wel met 13 procent, maar dat is gevoelig lager dan de plus van 23,5 procent een jaar eerder. De nog bescheiden samenwerkingen met techbedrijven als Google en Microsoft leverden 40 procent meer inkomsten op.

Wereldwijde winstcijfers geeft PwC niet, maar volgens Moritz staan de marges door inflatie, hogere beloningen en investeringen onder druk. ‘Iedereen wil meer voor minder en wil bovendien meer flexibiliteit in contracten.’

In Nederland boekte PwC – ook hier de nummer 2 achter Deloitte – na een minder jaar een omzetgroei van 11 procent naar 1.033 miljard euro.