‘Horeca moet prijzen opschroeven om te overleven’

Als horecabedrijven hun prijzen voor eten, drinken en overnachtingen niet verhogen, gaan vele zaken failliet. Dat zegt voorzitter Marijke Vuik van branchevereniging KHN. De winstmarges in de sector zijn sterk verkleind door de hogere kosten. ‘We horen dat ondernemers zich zorgen maken, maar als ze hulp vragen zijn ze eigenlijk al te laat.’

Volgens Vuik moeten cafés, restaurants en hotels winstmarges moeten hanteren van gemiddeld 10 tot 13 procent, maar is de marge nu zo’n 7 tot 9 procent. Goedkoper inkopen kan maar deels soelaas brengen, want aan de inflatie is weinig te doen. Vooral bedrijven die geen gebruik konden maken van de TVL-steunregeling hebben het nu moeilijk, aldus Vuik. Het aantal horecalocaties daalde vorig jaar voor het eerst sinds 2015: van bijna 45.000 eind 2022 naar 44.400 afgelopen december. Vuik denkt dat dit jaar nog meer bedrijven failliet gaan.

Omzet hoger, marge gedaald

Desalniettemin is vorig jaar de omzet in de horeca met 14 procent gestegen tot 31 miljard euro, ruim boven het niveau van voor corona. De groei heeft mede te maken met de nog geldende lockdown in de eerste twee maanden van 2022. De marges zijn met 2 procentpunten gedaald ten opzichte van 2022.

Het aantal werkenden steeg in 2022 tot boven het niveau van vóór de pandemie, met meer dan 508.000 werknemers. In het derde kwartaal van 2022 werd een recordaantal van 41.000 vacatures vervuld. Vanaf de eerste helft van 2023 lijkt het aantal werkenden zich te stabiliseren. KHN verwacht dat het personeelstekort in de horeca de komende jaren zal aanhouden door vergrijzing en een afname van het aantal jongeren dat beschikbaar is voor de sector.

Bron: ANP/KHN