Solutional in Ierse handen

Het Voorburgse accountants- en consultancybedrijf Solutional is overgenomen door het Ierse DM Financial.

DM Financial heeft 140 medewerkers, verdeeld over Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Singapore en de Kaaiman-eilanden en is gespecialiseerd in het bieden van accountingdiensten aan bedrijven die actief zijn in de financiële sector. Solutional telt 30 medewerkers en richt zich met name op bedrijven die actief zijn in asset management en financiële dienstverlening. ‘Met deze transactie hebben we meer mogelijkheden om talent aan te trekken en te groeien in Europa’, zegt medeoprichter Martin Stravers van Solutional. De twee andere oprichters zijn Roger van den Berg en Marco van Empel. Ze zijn alledrie NBA-lid.