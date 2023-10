Limes International overgenomen door Britse payrolldienstverlener

Limes international, een bedrijf dat bedrijven en personen die over de grenzen opereren adviseert over fiscale zaken en mobiliteitsdiensten, is overgenomen door de internationale HR- en payrollorganisatie activpayroll.

Limes is actief in Nederland en België en heeft het hoofdkantoor in Valkenburg (ZH). De overnemende partij activpayroll combineert wereldwijd salarisadministraties met tax en global mobility. ‘Met de overname van de toonaangevende boutique wil het bedrijf de eigen globalmobilitypropositie versterken en maatwerk bieden voor internationale (mkb-)bedrijven.’

De werkzaamheden van Limes worden geïntegreerd in de wereldwijde mobiliteitsdiensten van activepayroll. Limes heeft tachtig medewerkers, met daarnaast een flexibele pool van 25 externe specialisten. Het bedrijf wil in 2026 via organische groei de grootste tax en global mobility boutique van Europa worden.

Ook payrollbedrijf

Bij de verkoop is ook payrollingorganisatie Miles betrokken, die is gericht op kennismigranten. Miles is sinds 2015 toegevoegd aan de dienstverlening van Limes. Beide bedrijven zijn goed voor een gecombineerde jaaromzet van circa 20 miljoen euro. Onder de klanten zijn beursgenoteerde internationale bedrijven op het gebied van banking en automotive.

Naam blijft bestaan

Naar eigen zeggen heeft Limes een strategische positie ingenomen tussen de big four en andere gespecialiseerde belastingadvieskantoren. De huidige directie blijft na de transactie ongewijzigd. Partner Nick Domburg treedt toe tot de directie van activpayroll. Age Seinstra wordt managing director bij de betaaldienst van activpayroll, die met een DNB-vergunning in Nederland wordt gevestigd.

activpayroll wordt bijgestaan door private-equitypartij Tenzing uit het VK. ‘Naast de complementaire diensten was het voor de aandeelhouders van Limes een doorslaggevende factor dat de naam Limes international en het DNA van de onderneming blijft voortbestaan.’