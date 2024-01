Nieuwe uitbreiding voor Banvo

Ten Donkelaar Administraties & Advies Helmond heeft zich aangesloten bij het netwerk van belastingadvies- en administratiekantoren Banvo.

Het bedrijf wordt sinds 2021 geleid door Pierre Claassen en Bjørn Notté. Claasse runde eerst een eenmanszaak en Notté gaf jarenlang fiscaal advies bij accountantskantoren. ‘Wij hebben als kantoor een ontzettend divers klantenpakket en herkennen ons voor 100 procent in de visie van Banvo’, aldus Claassen.

Banvo telt nu 27 aangesloten kantoren; vorig jaar groeide het netwerk met vijf nieuwe leden en dit jaar heeft naast Ten Donkelaar ook JB Advies & Belastingadviseurs in Geldermalsen zich al aangesloten. Banvo hanteert een model waarbij eigenaars hun bedrijf in stappen verkopen: bij de start wordt 60 procent uitgekeerd en na twee jaar nog eens 40 procent. Vervolgens wordt er nog een uitkering gedaan als de aangesloten kantoorhouder definitief stopt. Banvo bemoeit zich verder niet met de dagelijkse gang van zaken: ‘De aansturing van je kantoor blijft in jouw handen’, belooft het netwerk.

