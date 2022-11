Jong talent ‘in de lead’ bij Joanknecht

Bij Joanknecht staan sinds kort jonge talenten aan het roer. Geen partnerfunctie, maar wel de leiding; dat is anders dan gebruikelijk in de branche.

Bij Joanknecht heten ze cluster leads; talentvolle professionals die geen partnerfunctie, maar wél veel kennis van de organisatie hebben. Met ondersteuning van partners in een buddyrol zijn ze zelfstandig verantwoordelijk voor het behalen van de doelstellingen en het reilen en zeilen binnen hun cluster.

‘Traditie-doorbrekende herinrichting’

Begin 2022 is Joanknecht een strategietraject gestart om de ambitie voor 2025 neer te zetten, licht het accountantskantoor toe. Een groep van zestien professionals uit alle functieniveaus en teams ging met elkaar aan de slag. ‘Het resultaat? In drie maanden stonden de ambitie, doelstellingen, KPI’s, benodigde capaciteiten en organisatie-inrichting op papier. Dit heeft, onder andere, een traditie-doorbrekende organisatorische herinrichting tot gevolg gehad’, meldt Joanknecht.

Alle teams van Joanknecht vallen onder een cluster. De vier clusters – talentmanagement, klantmanagement, operations, beleid & support – worden aangestuurd door jonge talenten van begin 30 jaar. Zij krijgen de beslissingsbevoegdheid en ondersteuning die ze nodig hebben om de strategie van Joanknecht uit te voeren. Op basis van vertrouwen vanuit zowel de partners als de gehele organisatie mogen ze laten zien wat ze in huis hebben.

Overdragen aan de volgende generatie

‘De visie van de partners van Joanknecht is er een van rentmeesterschap. Het doel is om het bedrijf zelfstandig én in nog betere vorm en conditie over te dragen aan de volgende generatie’, meldt het Eindhovense accountantskantoor. ‘Daar hoort de keuze om jong talent in de lead te zetten bij. De cluster leads worden daarbij natuurlijk niet aan hun lot overgelaten. Er is veel contact tussen lead en partnerbuddy en tussen de cluster leads onderling. Daarnaast zijn de partners zelf betrokken op strategisch niveau, ieder vanuit eigen expertise en interesse. Zelfsturing met benodigde ondersteuning wordt gestimuleerd en geactiveerd, van strategisch tot operationeel niveau, van cluster tot team tot individu.’