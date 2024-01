Personalia | Joanknecht versterkt partnerteam met Max Broekhuizen en Jeroen Vervoort

Per 1 januari 2024 verwelkomt Joanknecht met trots Max Broekhuizen en Jeroen Vervoort als nieuwste partners.

Max Broekhuizen

Max Broekhuizen zet sinds mei 2013 zijn talent in bij Joanknecht. In de afgelopen 10 jaar heeft hij zich vanuit de mkb-praktijk ontwikkeld tot senior adviseur voor met name mkb-familiebedrijven, de onderneming en de ondernemer. Broekhuizen geeft sinds mei 2022 leiding aan het cluster Klantmanagement, een van de vier bedrijfsonderdelen van Joanknecht. Samen met zijn team is hij verantwoordelijk voor de commerciële focus van de organisatie, het aantrekken van nieuwe klanten en het bouwen aan en onderhouden van sterke klantrelaties.

Jeroen Vervoort

Met een decennium aan ervaring binnen Joanknecht zet Jeroen Vervoort zich in om de IT-Services dienstverlening uit te bouwen en steeds naar een hoger niveau te tillen. Als kartrekker van deze dienstverlening brengt hij met zijn team datagedreven kennis samen met andere relevante specialismes binnen én buiten Joanknecht. Zo voegt hij door middel van technologische ontwikkelingen waarde toe voor klanten van Joanknecht. Met zijn strategische visie op IT-ontwikkelingen en IT-oplossingen voor klanten draagt Jeroen waardevol bij aan het partnerteam.

Ook jouw personaliabericht kosteloos op Accountancy Vanmorgen? Stuur de redactie een bericht (bij voorkeur met foto met formaat 390×225): redactie@accountancyvanmorgen.nl