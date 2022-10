Joanknecht introduceert workation voor alle medewerkers

Nu we door de digitalisering vrijwel overal kunnen werken, neemt de populariteit van de werkvakantie flink toe. Het Eindhovense Joanknecht speelt in op deze trend door de workation te faciliteren en actief aan te bieden.

Marlies Vervoordeldonk, Team lead Marketing & Communicatie: ‘We willen mensen binden, boeien en behouden en we weten dat we veel collega’s in huis hebben die iets van de wereld willen zien. Het concept workation, een combinatie van werken en vakantie vieren, past dus perfect bij ons. We zijn aangesloten bij PrimeGlobal, een wereldwijd samenwerkingsverband van accountants- en advieskantoren. Nu hebben we workation-afspraken met acht Europese partnerbedrijven in steden als Parijs, Londen en Kopenhagen. Wij hopen in Eindhoven natuurlijk ook leden te mogen ontvangen.’

Zo werkt een workation

Vervoordeldonk: ‘Je kiest een land en een deelnemende stad, regelt je reis en je verblijf. Bij het betreffende lid van PrimeGlobal krijg je een bureau, koffie en een vriendelijk ontvangst. De duur van je verblijf is natuurlijk in overleg, maar gemiddeld gaat het om een of twee weken. Bijvoorbeeld vier dagen werken, gevolgd door een lang weekend. Of een week vakantie, gevolgd door een werkweek. Je doet je gewone werk, maar even in een heel andere omgeving.’

Groeikansen

Voordat de workation binnen Joanknecht uitgerold kon worden, was een pilot nodig. Marlies Vervoordeldonk bood zich aan. ‘Ik ben Italiaans aan het leren, dus ik heb voor Milaan gekozen. Het was een waardevolle ervaring, voor mij, Joanknecht en de ‘collega’s’ van ons partnerbedrijf. Binnen PrimeGlobal bestaat de ambitie om connecties in alle lagen van samenwerkende organisaties te maken. De workation is een win-win voor iedereen.’

De workation-samenwerking mag wat betreft Joanknecht nog stevig uitgebreid worden met andere PrimeGlobal-leden, in en buiten Europa. ‘We hebben bijvoorbeeld ook warme contacten in Noord-Amerika en Zuid-Amerika. Het is de bedoeling dat er de komende tijd nog veel meer mogelijk wordt.’