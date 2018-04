PERSONALIA: Georges de Méris naar Joanknecht

Per 1 mei 2018 start mr. drs. G.H.C. (Georges) de Méris RA als accountant bij Joanknecht. Georges versterkt de disciplines Corporate Finance en Forensics & Recovery, waar hij met name betrokken zal zijn bij de advisering van middelgrote en grote ondernemingen.

De Méris (57) heeft als adviserend accountant en jurist ervaring met zowel beursgenoteerde als private en publiek gehouden vennootschappen, waaronder nationaal- en internationaal opererende (familie)bedrijven, verenigingen en coöperaties. Zijn expertise zit in de ondersteuning en advisering van middelgrote en grote bedrijven op het gebied van overnames, herstructureringen en bijzondere onderzoeken. Daarbij weet hij makkelijk de bedrijfseconomische en juridische mogelijkheden te combineren tot een voor de cliënt meest praktische oplossing. In verschillende branches heeft Georges ervaring: handels-, bouw- en high tech ondernemingen, beleggingsinstellingen en ondernemingen in de financiële sector.

De Méris studeerde bedrijfseconomie en rechten aan de Vrije Universiteit en heeft daar ook zijn opleiding tot registeraccountant (RA) afgerond. Daarnaast kwalificeerde hij zich als Chartered Accountant in Londen alsmede tot advocaat bij de Nederlandse Orde van advocaten en mediator bij de Mediatorsfederatie Nederland. Voorheen was hij partner bij EY en advocaat bij Holla Advocaten.