Personalia | Tim Kuijpers en Quinten Kolvenbach benoemd tot partner bij Joanknecht

Tim Kuijpers en Quinten Kolvenbach zijn per 1 januari 2023 toegetreden tot de partnergroep van Joanknecht.

‘Mede met hen in deze positie is Joanknecht klaar om te werken aan de strategische doelstellingen en samen nog meer toekomst te maken’, meldt het Eindhovense accountantskantoor. ‘Een van onze strategische doelstellingen is het hebben van de juiste mensen op de juiste plek. Met deze partnerbenoemingen werken we eraan om dit naar de toekomst blijvend te realiseren.’

Tim Kuijpers

Tim Kuijpers werkt al sinds 2008 bij Joanknecht. Direct na zijn vwo-opleiding is Tim bij Joanknecht gestart. Hij heeft ruim 14 jaar ervaring in de assurance praktijk en is nu actief als tekenend accountant. Tim bekleedt naast werkzaamheden voor klanten de rol van teamlead van een van onze assurance teams en is betrokken bij HR-vraagstukken en -plannen vanuit zijn ondersteunende rol voor de clusterlead Talentmanagement. Vanuit zijn rol in het assurance team en op HR-vlak is Tim een waardevolle toevoeging aan de partnergroep, meldt Joanknecht.

Quinten Kolvenbach

Quinten Kolvenbach is sinds 2021 werkzaam bij Joanknecht als eindverantwoordelijke voor onze Integrated Finance dienstverlening. Quinten heeft deze vorm van dienstverlening binnen Joanknecht opgezet op basis van zijn jarenlange ervaring bij grote consultancyorganisaties. Nu gaat hij hier vanuit zijn partnerrol aan verder bouwen met zijn team dat inmiddels zo’n tien personen sterk is. Quinten licht toe: “Ons team ondersteunt bedrijven vanuit een integraal perspectief op het snijvlak van finance & control, IT en performance management. Onze proces- en bedrijfsanalisten en finance consultants maken organisaties weerbaarder door het initiëren, faciliteren en implementeren van (proces)verbeteringen.”