Avans Hogeschool en accountantskantoren gaan intensievere samenwerking aan

Avans Hogeschool ondertekent op 10 november samen met haar praktijkpartners BDO, Mazars, Van Oers, Witlox VCS en nieuwe partner Deloitte een nieuw samenwerkingsconvenant. Het convenant is de aanzet tot een intensievere samenwerking, tussen de Avans-opleiding Accountancy en deze accountantskantoren én tussen deze bedrijven onderling. Een bijzondere stap in een concurrerende branche, waarmee de initiatiefnemers onder andere de krachten willen bundelen tegen de krapte op de arbeidsmarkt.

Doel van het convenant is om in co-creatie met partners de opleiding accountancy verder te ontwikkelen en dat de partners een actieve rol spelen in de werving van nieuwe studenten voor de opleiding en de uitvoering van het onderwijs. Zo kan er ook meteen ingespeeld worden op ontwikkelingen in de branche, zoals de opkomst van Artificial Intelligence en het belang van duurzaamheid.

10 november: De Accountant van de toekomst

Donderdag 10 november vieren de hogeschool en de praktijkpartners ‘De Accountant van de Toekomst’. De hele dag zetten ze het accountantsberoep in de spotlight. Er zijn uiteenlopende programmaonderdelen voor accountancystudenten van alle leerjaren. Duurzaamheid in het accountancy vak staat de hele dag centraal. Tijdens het evenement wordt ook het convenant ondertekend door een afvaardiging van alle kantoren en door René Theunis, directeur van de Academie voor Management en Finance.