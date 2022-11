Uitstel jaarverantwoording Wmg voor ‘nieuwe’ zorgaanbieders

Zorgaanbieders die vanaf 2022 onder de WTZa (Wet toetreding zorgaanbieders) vallen, mogen hun eerste jaarverantwoording Wmg over boekjaar 2022 uitstellen tot uiterlijk 31 december 2023, heeft minister Helder aan de Tweede Kamer laten weten. De oorspronkelijke verantwoordingsdeadline van 1 juni 2023 bleek met name voor zorgaanbieders in de eerste lijn niet haalbaar, aldus de NBA.

Normaal gesproken moeten zorgaanbieders binnen vijf maanden na afloop van een boekjaar de openbare jaarverantwoording aanleveren. ‘Voor zorgaanbieders die voorheen onder de Regeling verslaggeving WTZi (RvW) vielen is dit een bekende datum. Voor zorgaanbieders die vanaf 2022 nieuw onder de WTZa (Wet toetreding zorgaanbieders) vallen, met name zorgaanbieders in de eerste lijn, is deze deadline niet in alle gevallen haalbaar’, licht de NBA toe. ‘Om dit duidelijk te maken heeft een afvaardiging van in de zorg gespecialiseerde accountants- en administratiekantoren en NBA/Coziek deze zomer intensief contact met VWS en NZa gehad.’ Dat heeft geleid tot een overgangsregeling voor bestaande zorgaanbieders die vanaf 2022 onder de WTZa vallen.

Over boekjaar 2022 krijgen zij uitstel tot uiterlijk 31 december 2023;

Voor boekjaar 2023 geldt uitstel tot 1 oktober 2024 (9 maanden);

Vanaf boekjaar 2024 (vanaf 1 januari 2025) wordt het tijdstip weer jaarlijks vóór 1 juni.

Twijfels over deadline

De NBA houdt wel twijfels: ‘De vraag blijft staan of vanaf boekjaar 2024 de deadline realistisch is. Een waarschijnlijk structureel probleem vraagt om een structurele oplossing. We blijven hierover met VWS, mede op basis van gezamenlijk nader onderzoek, een oplossing zoeken de komende tijd. Hierbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden van SBR/XBRL.’ De Eerstelijnscoalitie (ELC), een samenwerkingsverband van eerstelijnszorgorganisaties, heeft met minister Helder nog contacten over de (inhoudelijke) effecten van de Wtza voor praktijken in de eerste lijn.