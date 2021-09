Zorginstelling financieel nog gezond, maar moeilijk jaar dreigt

Volgens EY is de zorgsector het coronajaar 2020 financieel goed doorgekomen. Dit komt vooral door gunstige ontwikkelingen, waaronder boekwinsten, op vastgoedgebied. De accountantskantoor verwacht dat zorginstellingen het in 2021 lastiger krijgen.

Vertraagd

EY bekeek de jaarrekeningen van alle 453 zorginstellingen (85% van het totaal) die hun cijfers al hebben gedeponeerd bij de KVK. Zij hebben alle een omzet van minimaal 5 miljoen euro. Dit aantal is lager dan bij de vorige EY Barometer Nederlandse Zorg. Door corona zijn veel jaarverslagen vertraagd.

Dalend rendement

Het rendement van zorginstellingen is voor het derde jaar op rij gedaald; van 1,73% in 2017 naar 1,55% in 2018 en naar 1,46% in 2019. Naar verwachting zullen de instellingen die hun cijfers nog niet gedeponeerd hebben, het rendement verder laten afnemen. ‘En hoewel dit rendement voor de meeste instellingen voldoende is om nu aan de afspraken met banken te voldoen, geeft dit onvoldoende buffer om de impact van corona op te vangen, stelt Ralph Poulssen, associate partner bij EY Montesquieu en één van de opstellers van het onderzoek. ‘Wij verwachten dan ook dat veel zorginstellingen eind 2020 met hun bank in gesprek moeten om een zogenoemde “waiver” aan te vragen voor het niet kunnen voldoen aan alle kredietverplichtingen.’

Boekwinsten

Volgens Rob Leensen, partner bij EY en ook betrokken bij het onderzoek zijn het met name de aanhoudend gunstige ontwikkelingen op vastgoedgebied die de instellingen voorlopig financieel gezond houden. Financieringen zijn immers – als gevolg van de extreem lage rentestanden – nog nooit zo goedkoop geweest. ‘Daar komt bij dat in 2019 veel boekwinsten op de verkoop van vastgoed zijn gerealiseerd, met name in de GGZ, en de omvang van afboekingen op vastgoed in 2019 historisch laag was.’

Tafelzilver

‘Daarnaast zien we sinds enkele jaren lagere investeringen, wat zijn weerslag heeft op de afschrijvingslasten. Hiermee vallen de kapitaalslasten van zorginstellingen lager uit. Over de afgelopen vijf jaar gaat dit om 1,7%-punt van de bedrijfsopbrengsten. Tot een toename van het rendement heeft dit echter niet geleid. Dat betekent dat deze baten zijn gebruikt om de hogere personele lasten mee te betalen. Duurzaam is dit niet, aangezien de vergoeding voor kapitaalslasten binnenkort onderhandelbaar wordt en het tafelzilver maar eenmaal verkocht kan worden’, aldus Leensen.

