Voormalig Booking-bestuurders ondervraagd over btw-fraude

Twee voormalige financiële toplieden van het oorspronkelijk Nederlandse Booking.com worden binnenkort verhoord vanwege mogelijke belastingontduiking in Italië. Het Nederlandse Openbaar Ministerie werkt daarin samen met Italië.

Olivier Bisserier en Marcela Martin zijn in Italië als sinds 2018 onderwerp van onderzoek. De Italiaanse fiscale opsporingsdienst Guardia di Finanza stelt dat Booking bij de verhuur van vakantiewoningen tussen 2013 en 2019 zo’n € 153 miljoen aan belasting zou hebben ontdoken. Bisserier was van 2013 tot 2019 financieel directeur bij Booking, Martin van 2019 tot 2020.

Nederland weigerde eerst

De Italianen kwamen in augustus 2018 met een eerste Europees onderzoeksopdracht, maar die werd door Nederland geweigerd. Een aangepaste versie met meer informatie van een jaar later leidde uiteindelijk vorige maand tot een bijeenkomst van de Italiaanse en Nederlandse justitie. In januari zal Nederland de door Italië opgevraagde gegevens overhandigen en zullen de twee oud-bestuurders worden ondervraagd. Nederland heeft daarbij de leiding.

Wie moest btw inhouden?

De Guardia di Finanza denkt dat Booking belastingen had moeten inhouden bij de verhuur van woningen door particulieren. Die hebben vaak zelf geen btw-nummer. Booking stelt dat het de verantwoordelijkheid van de verhuurders is en dat het bedrijf alleen als bemiddelaar optreedt. Martin is inmiddels CFO bij websitebouwer Squarespace, Bisserier is bestuurslid bij beleggingsbedrijf Flow Traders. Hij had eerder onder meer een managementfunctie bij PwC Nederland.

Bron: ANP