Boekhouder aangehouden voor btw-fraude

De Fiod heeft afgelopen dinsdag een 54-jarige boekhouder aangehouden op verdenking van het opzettelijk doen van onjuiste aangiften omzetbelasting van zijn onderneming. Hij wordt vanwege zijn beroep strafrechtelijk aangepakt.

De verdachte woont in het Belgische Essen en mocht na verhoor weer naar huis. De opsporingsdienst doorzocht een bedrijfspand in Roosendaal en legde beslag op digitale administratie, een bankrekening en een auto. Het strafrechtelijk onderzoek startte na een boekenonderzoek door de Belastingdienst. ‘De verdachte is bestuurder en aandeelhouder van een financieel dienstverleningskantoor. Uit onderzoek bleek dat verdachte structureel te weinig omzet had aangegeven en afgedragen op de aangiften omzetbelasting.’ Hij heeft de schatkist voor ruim twee ton benadeeld

Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket. ‘Er is voor een strafrechtelijke aanpak gekozen, omdat van een boekhouder een voorbeeldfunctie verwacht mag worden ten aanzien van het nakomen van zijn fiscale verplichtingen.’