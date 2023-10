Drie aanhoudingen voor grootscheepse belastingfraude met taxibedrijven

De Fiod heeft maandag in een gezamenlijk onderzoek met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de politie Amsterdam en de Koninklijke Marechaussee drie verdachten aangehouden wegens (onder meer) grootschalige belastingfraude met taxivervoer.

Er zijn vijf woningen en vier bedrijfspanden doorzocht in Amsterdam en omstreken. De drie mannen van 29, 31 en 33 uit Amsterdam en Assendelft zijn overgebracht naar politiebureaus voor verhoor. Ze worden behalve van fraude ook verdacht van witwassen en oneerlijke concurrentie in een (schijn)constructie van bedrijven die zich bezighouden met het faciliteren van taxivervoer. Tijdens de doorzoekingen is onder andere beslag gelegd op auto’s, ‘vermogensobjecten’, zoals de Fiod dat noemt, en administratie. Ook zijn tientallen taxi’s van de betrokken bedrijven in beslag genomen.

Bedrijven waren al verdacht bij banken

Het taxiteam van de Marechaussee op Schiphol meldde bij de Fiod dat in de omgeving van Amsterdam en op Schiphol opvallend veel onrechtmatigheden werden geconstateerd bij individuele taxichauffeurs: die reden allemaal voor hetzelfde taxibedrijf en de meeste taxi’s stonden op naam van verhuurbedrijven. Uit het onderzoek van de Fiod kwam naar voren dat banken over de bedrijven en hun bestuurders diverse meldingen van ongebruikelijke transacties hadden gedaan. ‘Het was de banken opgevallen dat een groot deel van de ontvangen miljoenenomzet werd overgeboekt naar privé- en zakelijke bankrekeningen van betrokkenen, naar rekeningen in het buitenland en contant geld werd opgenomen zonder dat daar een bedrijfseconomisch doel voor leek te zijn.’

Ruim een miljoen aan btw ontdoken

Uit onderzoek bleek dat de taxibedrijven vermoedelijk opzettelijk onjuiste aangiften omzetbelasting hebben gedaan, waarmee ruim één miljoen euro omzetbelasting is ontdoken. ‘De ontdoken belastinggelden zijn vervolgens witgewassen. Vermoedelijk is een groot deel van de aan de chauffeurs uitbetaalde verdiensten buiten het zicht van de Belastingdienst gehouden. De omvang van deze fraude moet nog worden berekend en zal vermoedelijk nog tot gevolgschade leiden door ten onrechte toegekende uitkeringen en toeslagen.’

Coronasteun ook onder de loep

Daarnaast bestaat nog het vermoeden dat er valsheid in geschrift is gepleegd bij het aanvragen van 290.000 euro coronasteun tijdens de coronacrisis. De RVO heeft hiervan aangifte gedaan. In het onderzoek worden meer aanhoudingen van personen en inbeslagnemingen niet uitgesloten.