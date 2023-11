Booking schikt btw-fraudezaak in Italië

Booking.com heeft 94 miljoen euro betaald aan de Italiaanse fiscus en voorkomt daarmee vervolging wegens btw-fraude. Het op papier Nederlandse bedrijf werd al sinds 2018 gevolgd door de autoriteiten in Italië, die schatten dat er minstens 153 miljoen euro aan btw te weinig is afgedragen.

Kern van de zaak is dat de Italiaanse Fiod vindt dat Booking bij de verhuur van woningen door particulieren zelf btw moet inhouden omdat particulieren vaak zelf geen btw-nummer hebben. Maar Booking vindt dat het alleen maar als bemiddelaar optreedt en dat verhuurders zelf de fiscale aangelegenheden moeten regelen. ‘Terwijl we volhouden dat we altijd in overeenstemming zijn geweest met de toepasselijke Italiaanse btw-wetgeving, kunnen we bevestigen dat we tot een minnelijke, wederzijdse overeenkomst zijn gekomen. We zijn blij dat we deze oplossing hebben bereikt door middel van een schikking’, zo laat de vakantiehuizenbemiddelaar weten.

Ook schikking in Frankrijk

Booking werd verdacht van het tussen 2013 en 2019 ontduiken van 153 miljoen euro aan btw. Dat vermoeden ontstond nadat de Italiaanse fiscale opsporingsdienst onderzoek had gedaan bij bed-and-breakfast-eigenaren in de omgeving van Genua. Bij een kleine 900.000 transacties met een gezamenlijke waarde van 700 miljoen euro zou geen btw zijn afgedragen. Later werden ook latere jaren in het onderzoek betrokken en werden voormalige bestuurders aan de tand gevoeld.

In Frankrijk leidde een onderzoek van de belastingdienst naar de praktijken van Booking eerder al tot een schikking van 153 miljoen. Nieuwe Europese regels moeten aan de onduidelijkheid een eind gaan maken met een bepaling dat platformbedrijven altijd de btw moeten innen als verhuurders die zelf niet afdragen.