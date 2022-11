bpfBouw verhoogt pensioenen met 14,5%

Het pensioenfonds voor de bouwnijverheid, een van de grootste van Nederland, verhoogt de pensioenen van alle (oud)werknemers per 1 januari 2023 met 14,52%. Dat heeft bpfBouw woensdag bekendgemaakt.

Nooit eerder gingen de pensioenen van bouwvakkers zo hard omhoog. Maar ook vergeleken bij recente verhogingen van andere pensioenfondsen is de stap van bpfBouw zeer opmerkelijk. Metaalfonds PMT maakte eerdere deze maand een stijging van 4,2% bekend. Bij Zorg en Welzijn gaan de pensioenen met 6% omhoog. De indexatie is ook goed nieuws voor werkenden, die nog geen pensioenuitkering ontvangen. Ook hun opgebouwde aanspraken worden verhoogd.

De prijsstijgingen volgen op een beleggingsjaar dat voor pensioenfondsen tot nu toe zeer slecht was. Dat er ruimte is om fors te indexeren komt door de sterk gestegen rente. De recordverhoging van bpfBouw is echter niet genoeg om de inflatie (het fonds berekent die op 17,2% volledig te compenseren). Wel verhoogde het fonds dit jaar de pensioenen al met 2,57%. BpfBouw kent een ruimhartiger indexatiebeleid dan de vier andere grote pensioenfondsen van Nederland. De twee metaalfondsen, ambtenarenfonds ABP en Pensioenfonds Zorg en Welzijn verhoogden de pensioenen sinds de kredietcrisis niet meer.

Dat het bouwfonds dit al wel deed komt door de dekkingsgraad die de afgelopen jaren steevast hoger was. De stijgende rente jaagt die dekkingsgraad omhoog. Eind oktober bedroeg die van Bouw over de afgelopen twaalf maanden gemiddeld 131,9%.