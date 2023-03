NBA bevestigt oproep tot verhogen controlegrenzen

De NBA vindt dat de maximale grensbedragen voor verplichte wettelijke jaarrekeningcontrole moeten meegroeien met de inflatie. De beroepsorganisatie heeft dat standpunt ingenomen nadat in de branche al diverse oproepen tot het aanpassen van de controlegrenzen waren gedaan.

De grensbedragen zijn in 2013 vastgesteld door de EU en kunnen dit jaar door de Europese Commissie worden aangepast. Nederland hanteert de binnen Europa maximaal toegestane grensbedragen. Een onderneming of instelling is controleplichtig wanneer het op twee opeenvolgende balansdata heeft voldaan aan twee of drie van de volgende vereisten: een omzet van meer dan 12 miljoen euro, een balanstotaal van meer dan 6 miljoen euro of gemiddeld 50 of meer medewerkers in dienst.

Minder lasten en minder druk

De maximale grensbedragen zijn sinds 2013 niet meer aangepast, maar kunnen eens in de vijf jaar worden gewijzigd in verband met de inflatie. ‘De Europese Commissie heeft in 2018 geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. In 2023 heeft de Europese Commissie opnieuw de mogelijkheid om deze aanpassing te doen.’ En daar is reden toe vanwege de met name het laatste jaar op hol geslagen inflatie, vindt de NBA. ‘Dit leidt ertoe dat steeds meer mkb-ondernemingen, die oorspronkelijk niet binnen de scope van de wetgeving vielen, controleplichtig worden als gevolg van inflatie. Dit bezorgt hun extra administratieve lasten. Verhoging van de grensbedragen zorgt ervoor dat deze mkb-ondernemingen langer onder een lichter administratief regime blijven vallen. Mkb-accountants zonder Wta-vergunning voor het verrichten van wettelijke controle kunnen daardoor deze deze ondernemers langer van dienst zijn. Verhoging van de grensbedragen vermindert ook de druk op de toch al tekortschietende capaciteit aan controlerend accountants.’

Op sociale media zwol de roep om het ophogen van de grenzen de laatste tijd al aan, zo meldde Accountancy Vanmorgen vrijdag, en NBA-bestuurslid Aleks Kayhan meldde toen dat er op korte termijn een officieel standpunt zou worden gepubliveerd.