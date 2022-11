Duurzaamheid verplicht PE-onderwerp in 2023

Het NBA-bestuur heeft ‘duurzaamheid’ als verplicht PE-onderwerp aangewezen voor 2023. Het betekent dat NBA-leden komend jaar verplicht minimaal acht uur en naar eigen inzicht aan dit onderwerp moeten besteden.

De NBA stelt dit studieonderwerp verplicht omdat grote ondernemingen vanaf boekjaar 2024 moeten rapporteren over duurzaamheid. Daarnaast krijgen ook accountants in andere rollen dan de controlerend accountant steeds vaker te maken met duurzaamheid in hun beroepspraktijk, bijvoorbeeld als opsteller van duurzaamheidsverslaggeving of als adviseur van mkb-bedrijven. Ook deze accountants hebben meer kennis nodig om deze rol goed te kunnen vervullen in de praktijk.

Voor wie?

Duurzaamheid wordt breed ingestoken; zo vallen onder het verplichte onderwerp ook de thema’s ESG (Environmental, Social en Governance). Maar de invulling van de verplichting bepalen leden zelf. Dit is opdat zij hun studie kunnen afstemmen op hun eigen beroepspraktijk. NBA-leden hebben verschillende werkomgevingen en krijgen daarom op verschillende manieren met duurzaamheid te maken. Naast diversiteit in werkomgevingen is er ook sprake van een niveauverschil. Niet alle accountants zijn al bezig met dit onderwerp, terwijl sommige accountants bijvoorbeeld al in een expertrol adviesdiensten aanbieden op het gebied van duurzaamheid.

Leerdoelen en leerinterventies

Net als bij de andere leerdoelen in het PE-portfolio, dienen leden een leerdoel SMART te formuleren. Daarna kan een leerinterventie binnen de kaders van de eigen werkzaamheden en het eigen niveau worden gekozen. Naast een cursus mogen dit bijvoorbeeld ook een e-learning, intervisie of literatuurstudie zijn. Na het afronden van de leerinterventie moeten leden in hun PE-reflecteren volgens methodes als STARR of Korthagen.

Meer informatie over de matrix met daarin de diverse werkgebieden, niveaus en ontwikkelportfolio’s volgt de komende maand. Zie ook de PE-pagina over het verplichte onderwerp. De zelf-assessments komen beschikbaar in januari 2023.

Bron: NBA