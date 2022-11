Marc over broer Jeroen Davidson (EY): ‘Harde werker die nooit de mazen zoekt’

In het Financieele Dagblad komen de broers Jeroen en Marc Davidson aan het woord over elkaar. Marc is milieufilosoof en ethicus, Jeroen de huidige topman van EY. Dat zijn broer ‘links’ is vindt Marc ‘opvallend’ gezien de branche waarin Jeroen werkt. De bestuursvoorzitter van EY blijkt ook goed te kunnen koken.

Jeroen (1963) is drie jaar ouder dan Marc en volgens de laatste ‘iets gezagsgetrouwer’ en iemand die ‘meer hecht aan tradities’. Hij typeert zijn oudere broer als loyaal, intelligent en een harde werker. Maar ook iemand die, toen zijn kinderen jong waren, tijd vrijmaakte voor zijn gezin. We komen aan de weet dat de EY-topman elke week hardloopt, op de roeimachine zit en thuis vaak kookt, wat hij goed kan. Marc: ‘Hoe hij dat allemaal combineert, is een raadsel. Of nee, hij is gewoon ongelooflijk efficiënt.’

Truck besturen

Jeroen vervulde zijn dienstplicht bij de Militaire Inlichtingendienst, waar hij Russisch leerde en parachute sprong. De EY-bestuurder heeft niet alleen rijbewijs B, maar ook een motor en vrachtwagen tot 7500 kilo (C1) besturen. Hij bezit onder meer een Harley-Davidson maar daar rijdt Jeroen volgens Marc niet veel op. Politiek zitten de broers redelijk op dezelfde lijn. Marc noemt zichzelf iets linkser, maar ook Jeroen bevindt zich politiek gezien links van het midden. ‘Hij is erg voor sociale rechtvaardigheid en een betere welvaartsverdeling. Voor zichzelf hecht hij nauwelijks aan geld of materie. Dat zie je aan zijn levensstijl, die gezien zijn positie tamelijk zuinig is. Met een Rolex zul je hem nooit betrappen. Wat hem wél drijft, is zijn onafhankelijkheidsbehoefte. Hij heeft liever niet te veel mensen boven zich die hem zeggen wat hij moet doen.’

Mazen

Volgens Marc vindt zijn broer, net als hijzelf, dat je behalve naar de letter ook naar de geest van de wet moet handelen. De EY-topman zal nooit op zoek gaan naar de mazen, ‘terwijl dat in zijn branche wel gebeurt’. Maar waar Marc geneigd is te kijken naar hoe het recht zou moeten zijn, hangt Jeroen een meer rechts-positivistische opvatting aan: ‘Het recht is wat er ligt, en wat we democratisch overeen zijn gekomen, dus wat is daar mis mee? Dat is dan het verschil tussen de pragmaticus en de filosoof.’

Kaarttruc

Leuk weetje: Jeroen Davidson kreeg ooit een goocheldoos voor zijn verjaardag kreeg. Nog altijd presenteert hij af en toe nieuwe kaarttrucs op de familievrijdagavond. Mar: ‘Nou vind ik mezelf best slim, maar het komt weleens voor dat ik echt niet begrijp hoe hij het doet.’

