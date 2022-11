Personalia | ICT-expert gaat bij PwC alliantie met Microsoft versterken

Joke Ploegmakers-Tuttens is met ingang van deze maand aangetreden als senior director bij PwC. Zij is aangetrokken om de tech-alliantie met Microsoft verder te versterken.

Ploegmakers-Tuttens heeft 25 jaar ervaring in de ICT-sector en was hiervoor alliance manager bij Equinix, een Amerikaans bedrijf gespecialiseerd in internetverbindingen en datacenters. ‘De implementatie van nieuwe technologie brengt vaak enige mate van onzekerheid met zich mee, zowel op strategie- als executieniveau. PwC neemt de transformationele aspecten op zich en daarmee geven we het vertrouwen dat technologie op een betrouwbare manier wordt geïmplementeerd. De cloudgebaseerde oplossingen van Microsoft zijn essentieel onderdeel van de strategie van onze klanten om klaar te zijn voor de toekomst’, aldus de nieuwe senior director over haar baan.

Verbindende factor

De dienstverlening van PwC is volledig afgestemd op de technologie van Microsoft. ‘Joke wordt de verbindende factor tussen PwC en Microsoft’, aldus Remi Hesterman en Ron Martinek, partners en Cloud & Digital Microsoft leads voor respectievelijk de Advisory- en de Assurance-praktijk van PwC. Belangrijke focusgebieden van de samenwerking tussen PwC en Microsoft zijn cloudtransformaties, front- en backofficebusinessapplicaties, legacymodernisering, cybersecurity en ESG.