Horecabedrijven somber over continuïteit

In de horeca verwachtte afgelopen maand 52 procent van de bedrijven over een jaar nog te bestaan. Dat is minder dan in mei, toen nog 59 procent dacht het nog zeker een jaar te kunnen uitzingen, meldt het CBS op basis van een enquête onder bedrijven met minimaal vijf medewerkers.

In totaal is het aantal bedrijven dat zich zorgen maakt over de continuïteit in het afgelopen halfjaar weinig veranderd.

Van alle bedrijven verwachtte in november 71 procent minstens een jaar te kunnen voortbestaan onder de huidige economische omstandigheden; 4 procent verwachtte een half jaar tot een jaar te kunnen overleven en 3 procent drie maanden tot een half jaar. Een op de vijf ondernemers kon geen inschatting geven van de continuïteit van hun bedrijf. Deze percentages zijn nagenoeg gelijk aan die van mei 2022.

Vertrouwen in horeca het laagst

Het vertrouwen van horecabedrijven in het voortbestaan van minstens een jaar is het laagst van alle bedrijfstakken en de daling sinds mei was daar het sterkst. In cultuur, sport en recreatie, auto- en detailhandel en verhuur en overige zakelijke diensten hadden ondernemers in november ook duidelijk minder vertrouwen in het voortbestaan dan in mei. In de informatie en communicatie was het vertrouwen in het voortbestaan hoger dan in mei. In de specialistische zakelijke diensten, waar de accountancy traditioneel onder wordt gerekend, verwachte net als in mei zo’n driekwart nog zeker een jaar te bestaan.

Duurdere energie voor een op vijf doorslaggevend

De prijsstijgingen van energie en grondstoffen zijn voor 22 procent van de bedrijven doorslaggevend bij de toekomstverwachting, voor 63 procent spelen ze wel een rol maar bepalen ze de verwachting over het voortbestaan niet en voor 15 procent waren ze niet of nauwelijks bepalend. ‘Voor bedrijven die inschatten het minstens nog een jaar te kunnen volhouden, zijn de prijsstijgingen minder vaak doorslaggevend dan voor de bedrijven die verwachten het korter dan een jaar vol te kunnen houden of het niet kunnen zeggen.’ De horeca wijkt af: daar zijn de prijsstijgingen voor een derde van de ondernemers doorslaggevend voor de continuïteit van het bedrijf.