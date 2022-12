Commissie krijgt toegang tot belastingaangifte Trump

Een parlementaire commissie onder leiding van de Democraten heeft toegang gekregen tot de federale belastingaangiften van Donald Trump. Die stap werd mogelijk nadat het Hooggerechtshof vorige week het bezwaar daartegen van de voormalige president had verworpen.

De House Ways and Means Committee probeerde de documenten jarenlang via juridische procedures in handen te krijgen. Volgens Trump is het onderzoek naar zijn financiële verleden politiek gemotiveerd en bedoelt om zijn plannen opnieuw president te worden te torpederen. De voorzitter van de commissie, de Democraat Richard Neal, vroeg de fiscale gegevens van Trump op in april 2019, kort nadat de Democraten het Huis hadden gewonnen in de tussentijdse verkiezingen van 2018.

Verliezen

Het is gebruikelijk dat presidentskandidaten en zittende presidenten inzicht geven in hun belastingaangiften. Trump is de eerste president in vier decennia die weigert dergelijke belastingpapieren openbaar te maken. Dit voedt het vermoeden dat de zakenman Trump meerdere jaren zware verliezen van zijn ondernemingen heeft gerapporteerd aan de Amerikaanse belastingdienst, waardoor hij niet of nauwelijks belasting hoefde te betalen. De onderzoekscommissie wil middels de aangiften te weten komen of Trumps inkomsten wel goed zijn gecontroleerd en of er nieuwe regels nodig zijn.

Niet openbaar

Het ministerie wil niet zeggen of de commissie de gegevens al heeft verkregen of heeft gezien. Voorzitter Neal vertelde verslaggevers woensdag dat de Democraten van plan zijn samen te komen als groep om de volgende stappen te bespreken, maar ging niet verder in op de zaak. De belastingaangiften worden naar verwachting voorlopig niet publiekelijk bekendgemaakt.

Januari

In januari nemen de Republikeinen de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden over. Het is zeer twijfelachtig of House Ways and Means Committee het onderzoek naar de belastingaangiften van Trump dan doorzet.