NBA pleit voor verplichte rapportering bedrijven over fraude(risicobeleid) en corruptie

De NBA heeft in een brief aan minister Kaag van Financiën een aantal voorstellen gedaan voor aanpassing van de nieuwe Wet toekomst accountancysector en voorstellen gedaan die verder gaan dan alleen het wetsvoorstel. Zo pleit de beroepsorganisatie onder anderen voor een minder stringente toepassing van regelgeving bij regelingen die betrokkenheid van een accountant vragen, zoals de TVL.

Na de consultatie van het wetsvoorstel Wet toekomst accountancysector in 2021 bleek dat niet alle aanbevelingen van de Commissie toekomst accountancysector (Cta) zijn overgenomen. Dat is reden voor de NBA om opnieuw naar de minister te reageren op het nu voorliggende wetsvoorstel, meldt de beroepsorganisatie. Daarnaast worden voorstellen gedaan die verder gaan dan alleen het wetsvoorstel.

Fraude en continuïteit

In de wetgeving is weinig geregeld ten aanzien van de verslaggeving van bedrijven over het risico op fraude en corruptie, stelt de NBA onder meer in de brief. Fraude en corruptie zien bedrijven vaak niet als grootste risico’s, waardoor rapportering daarover achterwege blijft. “Dit kan de accountant belemmeren om in de controleverklaring wel transparant te rapporteren over bijvoorbeeld corruptierisico’s en werkzaamheden die hieraan zijn verricht, omdat de accountant dan met nieuwe informatie naar buiten treedt.”

Daarom vindt de beroepsorganisatie het effectiever als de wetgever rapportering over frauderisicobeleid, daadwerkelijke fraude, corruptie en genomen maatregelen door bedrijven verplicht stelt. “Hierdoor kan de accountant ook in alle gevallen transparant rapporteren.”

Omdat continuïteit van ondernemingen in de huidige onzekere tijd niet vanzelfsprekend is, zou een gecontroleerde organisatie ook zelf een uitspraak kunnen doen over de continuïteit en toekomstbestendigheid in het bestuursverslag (‘viability statement’). “Slechts de vinger wijzen naar de accountant en de toezichthouder doet geen recht aan alle schakels van de keten en ieders verantwoordelijkheid daarbij.”

Ook vindt de NBA het “cruciaal” dat de mogelijkheid om het bestuursverslag niet te deponeren bij het handelsregister komt te vervallen.

De volledige brief aan de minister is gepubliceerd op accountant.nl: