EY krijgt boete in Vimpelcom-zaak

EY is conform de eis veroordeeld tot een boete van ruim 2 ton omdat het te laat melding maakte van opvallende transacties bij klant Vimpelcom. Het openbaar ministerie, dat het accountantskantoor verwijt ‘geen voorbeeldrol’ te hebben gespeeld, is tevreden met de uitspraak.

De zaak speelt in de periode van 2011 tot 2014. Vimpelcom deed betalingen aan Gulnara Karimova, de dochter van de Oezbeekse president, met als doel een 3G- en een 4G-licentie op de telecommarkt in Oezbekistan te krijgen. Naar schatting betaalde het telecombedrijf een miljard dollar aan smeergeld. Grote delen van dat bedrag liepen via Nederland, waar Vimpelcom, dat nu Veon heet, zijn hoofdkantoor heeft.

Op papier kloppend

Volgens het openbaar ministerie hebben de accountants van EY Nederland er alles aan gedaan om die betalingen als een niet-meldwaardige transactie aan te merken. ‘Als professionals hebben de accountants ervoor gezorgd dat het op papier allemaal klopte om mogelijk hun commerciële belangen niet te schaden. Pas toen de FIOD aan de deur klopte, de SEC zich er mee ging bemoeien en het van de voorpagina’s werd afgeschreeuwd, deed EY schoorvoetend een summiere melding’, aldus de officier van justitie tijdens de behandeling van de zaak, twee weken geleden.

Tevreden

Het OM onderschrijft het maatschappelijk belang van de geheimhoudingsplicht van de accountant, maar vindt dat van een gerenommeerd kantoor als EY Nederland veel meer verwacht had mogen worden, dan het gedaan heeft. EY had het voortouw kunnen nemen in voorbeeldgedrag, maar heeft dat ‘in het geheel’ niet gedaan. Het OM zegt tevreden te zijn met de uitspraak. EY weet nog niet of het in beroep gaat tegen de uitspraak. Eerder wees het accountantskantoor een schikking voor 700.000 euro af.