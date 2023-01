Accountant moet bij twijfels controleverklaring aan OR sturen

Vanaf 2023 moeten accountants, bij ernstige zorgen over de continuïteit van een onderneming, hun controleverklaring ook aan de ondernemingsraad verstrekken, zo meldt de NBA.

De organisatie wijst op een wijziging in de Wet op de ondernemingsraden, waarin met ingang van 1 januari een nieuwe verplichting voor accountants is opgenomen. ‘Accountants die wettelijke controles (op basis van art. 2:393 BW) verrichten, moeten in situaties van ernstige onzekerheid over de continuïteit van een onderneming ‘onverwijld’ een kopie van hun controleverklaring verstrekken aan de ondernemingsraad.’

Ondernemers geven vaak geen gegevens

De wijziging is het gevolg van een eerder besluit van de Tweede Kamer, aldus de NBA. ‘Ondernemers zijn op grond van de Wet op de ondernemingsraden nu al verplicht om de OR financiële gegevens te verstrekken, maar in de praktijk gebeurt dat vaak niet of onvoldoende. Ondernemingen en organisaties met vijftig of meer medewerkers moeten een ondernemingsraad hebben.’ De nieuwe wettelijke verplichting ontheft de accountant van zijn of haar geheimhoudingsplicht, zoals die in de Wta is opgenomen. Op basis van de Wet op de ondernemingsraden moet de OR wel vertrouwelijk omgaan met aan haar verstrekte stukken.