Vertrekkend Flynth-bestuurder Blöte: meer aandacht voor samenstellingsverklaring in discussie over controlegrens

Een groeiend aantal MKB-bedrijven ondervindt toenemende financiële en administratieve lasten als gevolg van de verplichte controleverklaring, louter vanwege het overschrijden van de wettelijke omzetgrens door inflatie. In plaats van enkel te focussen op controleverklaringen, pleit vertrekkend RvB-lid Marcel Blöte van Flynth voor een grotere rol voor de samenstellingsverklaring als waardevol alternatief.

Verhogen van controlegrenzen

Het probleem heeft recentelijk veel aandacht gekregen, met de nadruk op een technische oplossing. Organisaties zoals VNO-NCW en NBA suggereren dat indexering moet plaatsvinden en dat controlegrenzen omhoog moeten. Dit stuit echter op uitdagingen, aangezien Nederland momenteel al de maximale grensbedragen hanteert volgens Europese richtlijnen. De minister heeft de Europese Commissie om aandacht hiervoor verzocht.

Inhoudelijke discussie

Blöte benadrukt echter dat hij bij deze oplossing de inhoudelijke discussie mist, met name over de alternatieve verklaringen: de samenstellingsverklaring en de beoordelingsverklaring. De controlegrenzen zijn ingesteld vanuit het idee dat grotere bedrijven meer stakeholders hebben voor wie een accurate jaarrekening essentieel is. Blöte betoogt dat bedrijven met een DGA vaak minder belanghebbenden hebben, aangezien de DGA meestal zelf een groot deel van de aandelen bezit. Het overschrijden van de omzetgrens betekent niet per se dat er meer stakeholders zijn.

Waardering voor de samenstellingsverklaring

Naast indexatie van de controlegrenzen is het wat Blöte betreft dan ook belangrijk dat er meer aandacht komt voor met name de samenstellingsverklaring. ‘Ik wil ervoor pleiten om na te denken hoe we de juiste verklaring in de juiste situatie kunnen gebruiken. Welke behoefte wordt met een jaarrekening en een accountantsverklaring vervuld? De overheid zou de Europese Commissie kunnen vragen de controlegrenzen nog verder te verhogen en aanvullend bijvoorbeeld ook samenstellingsgrenzen kunnen invoeren. Zo kunnen we de druk op de controlerende accountants verlichten en de lasten voor ondernemers verlagen, terwijl zij toch een jaarrekening en verklaring krijgen van een wezenlijk hogere kwaliteit dan zij zelf of een administratiekantoor kunnen leveren. We zouden dit soort alternatieven veel meer moeten onderzoeken.’

Het complete betoog van Marcel Blöte is hier te vinden op de website van Flynth.