Vier salarissoftware trends voor 2023

2022 is bijna ten einde en dat betekent dat we ons klaarstomen voor volgend jaar. In dit artikel nemen we je mee in de (volgens ons) belangrijkste trends en ontwikkelingen binnen salarissoftware voor 2023. Digitalisering en automatisering zijn twee begrippen die ook in 2023 een belangrijke rol zullen spelen. Daarnaast wordt samenwerken met je klant nóg belangrijker en verandert de rol van traditionele accountant steeds meer naar die van adviseur.

Trend 1. Groeiende behoefte aan HR-dienstverlening De laatste jaren zien we de behoefte van de werkgever langzaam veranderen. Werkgevers willen naast hun salaris- ook steeds vaker de personeelsadministratie uitbesteden. Het wordt dan ook steeds belangrijker om hierin werkgevers te ondersteunen en het volledige pakket te bieden. Met salarissoftware in de cloud koppelen werkgevers moeiteloos met andere partijen, zoals boekhouding, tijdsregistratie- en planningtools. Zo maak je het de werkgever makkelijk om samen te werken met andere afdelingen zoals HR. Salarisadministratie op zichzelf zal in de toekomst steeds minder populair worden. Met een paar drukken op de knop activeer je de koppeling tussen meerdere softwarepakketten en hoeft data nooit meer dubbel te worden ingelezen. Daar hoeft geen expert aan te pas te komen. Koppelen van tools scheelt tijd, moeite en onnodige fouten. Trend 2. Behaal tijdwinst door samen te werken in de cloud Werken in de cloud bestaat al een tijdje en is inmiddels al lang geen nieuw begrip meer. Toch zien we door de corona pandemie dat werken in de cloud een sprong heeft genomen, ook binnen de salarisadministratie. Met online salarissoftware kun je veel tijdwinst behalen, wat in de huidige tijd van personeelstekort een must is! De cloud is toegankelijk De cloud kun je altijd en overal bezoeken. Alhoewel je zelf misschien vooral gedurende kantooruren vanaf je desktop werkt, zullen werkgevers en medewerkers het op prijs stellen wanneer ze overal direct bij hun informatie kunnen. Daarnaast kunnen werkgevers en medewerkers op deze manier naadloos samenwerken, ongeacht de locatie. De cloud is innovatief Heb je een oud salarissoftware systeem of überhaupt nog geen online salarissoftware? Om de veranderende wereld van 2023 bij te houden heb je hulp nodig van solide salarissoftware. Dit scheelt je veel losse bestanden en handmatig werk. Bovendien werk je in de cloud samen met de werkgever tegelijk aan de administratie en worden alle mutaties onmiddellijk verwerkt. Trend 3. De veranderende rol van salarisadministrateur De focus van de traditionele salarisadministrateur verschuift steeds meer naar de rol van adviseur. Routinematige taken worden steeds meer geautomatiseerd. Hierdoor is je werk niet alleen minder foutgevoelig, het bespaart je ook tijd. Als positief gevolg komt er tijd vrij voor adviesverlening en nieuwe diensten. Voor accountants- en administratiekantoren ligt hier een belangrijke kans om hun dienstverlening te vernieuwen. De nadruk komt zo meer te liggen op samenwerking en op het geven van proactief advies op financieel en strategisch gebied. Als salarisadministrateur moet je dus eigenlijk wel meebewegen om belangrijk te blijven om een unieke waarde te creëren voor werkgevers. Je kunt dit bereiken door te werken met slimme software. Met onze krachtige salarissoftware werk je slimmer, verminder je handmatige werkzaamheden en verlaag je de werkdruk. Daarbij houd je meer tijd over om je kennis up-to-date te houden inzake de altijd bewegende wet- en regelgeving en de adviesrol naar de werkgever. Trend 4. Automatisering als kans De adviesrol groeit, net als het takenpakket. Werkgevers stellen steeds hogere eisen aan de salarisadministrateur en de dienstverlening. Daarmee verwacht twee op de drie salarisprofessionals dat salariswerk de komende drie jaar zwaarder wordt (NIRPA, 2021). Om de toenemende werkdruk en complexiteit het hoofd te kunnen bieden, is de salarisadministratie de afgelopen jaren rap geautomatiseerd. Bijna driekwart van de salarisprofessionals geeft aan dat die automatisering nieuwe kansen biedt. (NIRPA 2021). Door automatisering kun je werkgevers veel meer bieden dan alleen salarisdienstverlening. Van HR-advies tot het proactief identificeren en oplossen van bedrijfsproblemen. Zo kun je ondanks het personeelstekort en krapte op de arbeidsmarkt toch jaarlijks groeien in dienstverlening. Wist je dat de gemiddelde gebruiker van online salarissoftware zijn dienstverlening jaarlijks met 15 procent ziet groeien? Dit betekent dat ze ruim drie keer zo hard groeien als branchegenoten die nog werken met een lokale (offline) server, die gemiddeld zo’n 4 procent groeien (Avedon, 2022). Als salarisprofessional wil je werkgevers ontzorgen met correcte en feilloze salarisadministratie. Jouw kennis en rol zijn daarin onmisbaar. Hoe zet jij jouw kennis in om werkgevers ook in 2023 het juiste advies te geven?