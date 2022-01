Het verschil tussen payroll en salarisadministratie

Bij het aannemen van personeel hebben ondernemers de keuze uit payroll of zelf de salarisadministratie verzorgen. Wil je jouw klanten adviseren welke optie voor hen het beste is? Lees dan meer over de verschillen.

Personeel op basis van payroll

De eerste optie is om personeel aan te nemen op basis van een payrollconstructie. Deze optie is vooral voor beginnende ondernemers aantrekkelijk, omdat een payrollbedrijf de salarisadministratie en het juridisch werkgeverschap overneemt. Hierdoor loopt de ondernemer minder risico.

Binnen deze constructie zijn er twee vormen van werkgeverschap: materieel en formeel.

Formeel werkgeverschap

Het payrollbedrijf neemt de werknemers direct in dienst. De salarisadministratie en uitbetaling van het loon worden door het payrollbedrijf geregeld, omdat deze ook de juridisch werkgever van de werknemer is. Ook de wettelijke verplichtingen en lasten worden opgevangen, waaronder pensioenopbouw en verzekeringen. Een ondernemer hoeft zich dus niet bezig te houden met deze zaken rondom personeel.

Materieel werkgeverschap

Naast het formeel werkgeverschap is er ook een materieel werkgeverschap. De ondernemer is verantwoordelijk voor het materieel werkgeverschap, dit omvat alles wat er op de werkvloer gebeurt. Denk hierbij aan functioneringsgesprekken, de aansturing van de werknemer en de invulling van de werkzaamheden.

Het verschil met de salarisadministratie

Wil jouw klant personeel aannemen met zo min mogelijk risico’s? Dan is een payrollconstructie zeer geschikt. Maar, in sommige gevallen zal een ondernemer ervoor kiezen om personeel zelf in dienst te nemen. In dat geval moet de ondernemer ook een salarisadministratie voeren en is hij juridisch werkgever van het personeel. Zaken als werkgeverslasten en verplichtingen komen dan bij de ondernemer te liggen.

Als accountant kun je jouw klant op dit gebied ondersteunen, door de salarisadministratie uit handen te nemen en te helpen bij het verwerken van mutaties, het doen van de loonaangiften of het verzorgen van de jaaropgaven. Zo kan een klant zich richten op zijn core business en hoeft hij zich niet bezig te houden met de wet- en regelgeving omtrent salarisadministratie.

Software voor accountants

Wil je de salarisadministratie verzorgen voor jouw klanten, dan wil je dit op de meest efficiënte en handige manier doen. De juiste salaris software helpt je hierbij en stelt jou in staat om automatische berekeningen te doen, mutaties met terugwerkende kracht door te voeren en financiële rapporten te exporteren als basis van het HR-beleid. Bied jouw klanten extra service met een eigen werknemersportaal, waarin medewerkers zelf loonstroken kunnen downloaden en verlofaanvragen kunnen indienen. Bekijk de salaris software van BCS en ontdek hoe je jouw klanten nog beter van dienst kunt zijn!